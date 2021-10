A Stark Bank, open banking no Brasil, está recrutando candidatos que desejam fazer parte de uma fintech que oferece serviços e produtos bancários para empresas e startups em rápido crescimento. As 10 vagas abertas estão relacionadas às áreas de Engenharia de Software, Compliance, Customer Success, Marketing, Business e People. Os candidatos podem se inscrever e conferir mais detalhes sobre requisitos e responsabilidades no site: https://starkbank.com/en/careers.

A Tetra Pak, empresa de soluções de processamento, está com inscrições abertas para o seu terceiro programa de aceleração de startups: o Startup Tetra Pak. A empresa busca fabricantes de alimentos e bebidas que trabalhem com propostas inovadoras e produtos que atendam às novas demandas do mercado. Startups de todo o País podem participar do programa. As internacionais também podem ingressar, desde que tenham soluções focadas no mercado brasileiro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de novembro: https://startup.tetrapak.com.br/.