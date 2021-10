Venda de fusca deu início a supermercado que cresce em Porto Alegre

O Supermercado Gauchão iniciou a sua história em 1981, quando Clóvis e Lourdes dos Passos decidiram abrir seu próprio negócio no setor supermercadista. Foi com o dinheiro da venda de um fusca que o casal conseguiu alugar uma pequena garagem, no bairro Santa Cecília, e investir em algumas mercadorias. “Através de muito esforço e dedicação, atendendo bem os seus clientes, o mercado pôde crescer e se desenvolver rapidamente”, afirma a filha do casal, Agnes Passos, que atua na gestão do Gauchão ao lado da mãe. Atualmente, a rede possui duas lojas em Porto Alegre. A matriz, na rua Antônio de Carvalho, nº 1.515, e a primeira filial, inaugurada em agosto deste ano, na rua Vicente da Fontoura, nº 1.225.

Em 2013, com o falecimento do fundador Clóvis, a direção sucedeu para as filhas, que assumiram esse compromisso junto com a matriarca da família. Apesar da primogênita e atual diretora, Agnes, trabalhar na empresa desde os 10 anos, o assunto sempre foi um questionamento para ela. “Me formei em Psicologia, mas assumir o mercado sempre foi uma grande questão para mim, eu tinha minhas dúvidas. Acabou que, pela necessidade, tive que ir. Com o tempo, acabei pegando o gosto”, conta. Além da graduação, Agnes fez um curso de especialização em Gestão de Supermercados pela Agas.

Segundo a diretora, o grande diferencial do Gauchão se dá pela gestão de pessoas. “ A gestão do nosso negócio é muito humana. Homens costumam ser bem mais práticos, mas eu e minha mãe buscamos ter uma escuta ativa . Temos um olhar mais sensível para os nossos colaboradores, é um carinho voltado para o lado humano”, explica. Agnes conta com a presença da mãe, Lourdes, no conselho consultivo, da irmã mais nova, Ângela, no marketing, e do marido, Alex, como gerente de compras. Tias, primos e agregados da família também estão entre os mais de 160 funcionários da empresa.

“Me orgulho de ver a história que a minha família construiu na área supermercadista. Já dei muito duro e continuo trabalhando, apesar de hoje em dia estar mais envolvida com as definições estratégicas do negócio. Mas quando vejo os rumos que as minhas filhas estão dando para o nosso Gauchão, fico ainda mais orgulhosa”, conta Lourdes. Ela e Agnes acreditam que precisam estar em constante atualização e aprimoramento para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo. “Isso faz a diferença no crescimento da empresa e do mercado”, pondera a fundadora do negócio.