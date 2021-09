O armazém entristeceu

Abriu, recentemente, perto da minha casa um armazém. Nos primeiros dias, ele enfeitava a rua com frutas e legumes expostos na calçada. De umas semanas para cá, parece que entristeceu.

Nas últimas vezes que passei em frente ao local, não vi mais as estantes coloridas na calçada. Tenho a impressão que elas são transferidas para a rua conforme o humor dos donos. E isso é motivo para iniciarmos uma conversa por aqui.

É claro que todos temos manhãs boas e manhãs ruins. Faz parte da natureza do ser humano. Um negócio, no entanto, não pode acompanhar essa instabilidade emocional que guia nossas decisões.

A falta ou a presença de cor na frente de um armazém comunica. O vermelho do pimentão, o verde do limão e o amarelo da banana servem como convite. São capazes de convencer até aquela pessoa que está mais tristonha de que a vida é bela. Espero que os donos do armazém façam um esforço constante de nos presentear com o arco-íris dos produtos que vendem.

Esse é só um exemplo, mas tente transferir a lição para o seu ramo de atuação. Você está emanando alegria no seu ponto físico e nas suas redes sociais?

Tomara que sim!