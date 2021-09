Startup soluciona infrações de trânsito pelo celular em Porto Alegre

Em busca de um processo menos burocrático, Wagner Motta e Rosemary Motta, sua mãe, fundaram, em 2020, a Judiciall Recursos. A startup surgiu da necessidade do cidadão de se locomover e, ao mesmo tempo, entender as legislações de trânsito, que estão em constante mudança. A família, com histórico no serviço público, percebeu as dificuldades de toda tramitação interna e resolveu mudar a situação. A dupla foca, também, no público empreendedor, que trabalha com tele-entrega ou aplicativos.

A Judiciall faz gestão de frota, controlando a pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos colaboradores e cuida das infrações de carros, motos, caminhões e ônibus. O trabalho é realizado por uma equipe de um advogado e três administradores, especialistas no código de defesa e infração, principalmente na cassação e suspensão da CNH.

De acordo com Wagner, o maior empecilho está na burocracia que existe nos processos entre os departamentos e os motoristas. “Vejo que é preciso que os órgãos públicos produzam informações mais simples para o entendimento do público. Além disso, a Judiciall quer quebrar o paradigma de quando alguém precisa de um advogado. As pessoas pensam em termos difíceis de entender, processo demorado e caro”, relata o empreendedor.

A startup tem um aplicativo próprio, gerado internamente, onde os clientes podem consultar o software de inteligência artificial de acordo com a sua demanda . “O nosso diferencial é que estamos no digital. Hoje em dia, a correria é muito grande e a tendência do ser humano é procrastinar os problemas de trânsito, acontecendo o acúmulo de pontos e a perda da CNH”, explica. Para acessar, é necessário entrar em contato com a Judiciall através do Instagram (@judiciallrecursos) e solicitar a consulta. Após a coleta de dados e qualificação, a empresa disponibiliza em 24h o recurso para o cliente. “Estamos tentando fazer um trabalho que o órgão público não faz: o de transformar a informação truncada de forma mais amigável”, indica.

Ainda sem sede presencial, a startup trabalha de maneira online. “Costumo dizer que somos um escritório jurídico moderno. Temos a opção de ir até a casa do cliente dando a chance dessa experiência ser revertida numa tranquila”, afirma. Para Wagner, a modernização será um processo fundamental e facilitador para o entendimento da legislação de trânsito.