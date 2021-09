Será que você nasceu para a gestão?

Um dos termos que mais tenho ouvido falar nas minhas entrevistas recentes é autoconhecimento. Por um tempo, essa palavra ficou vinculada a uma ideia de espiritualidade, algo mais religioso.

Hoje, no entanto, ela faz parte do vocabulário de empreendedores e empreendedoras. A primeira pergunta que alguém que tem ou herda um negócio deve se fazer é: eu me conheço?

Isso vai gerar uma reflexão profunda sobre as áreas que você tem facilidade e as que tem dificuldade. Por exemplo: será que todo mundo nasceu para gerir um negócio?

Gestão de pessoas não é tarefa fácil, pois envolve emoções. Por isso mesmo, gestores precisam ser pessoas experientes, que tiveram empregos, antes de assumirem uma empresa. Caso contrário, a imaturidade pode levar tudo por água abaixo.

Um gestor ou uma gestora inspiram pelo exemplo, e não pelas ordens que dão. Grupos sentem-se envolvidos e engajados por líderes que realizam, que colocam a mão na massa, que mostram o caminho.

Conhecimento é a chave do sucesso para uma boa gestão. E isso é o que definirá o futuro de uma marca. #pense