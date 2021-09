Empreendedora abre salão especializado em cabelos cacheados em Viamão

Após passar pelo processo de transição capilar em 2016, abandonando os produtos químicos que alteram o formato natural dos fios - como progressivas e relaxamentos -, Aline Benevides, 36 anos, sentiu na pele a necessidade de contar com um profissional que soubesse cuidar do seu cabelo. “Não sabia a quem recorrer, então decidi que eu mesma seria essa pessoa”, diz. Assim, surgiu o Aline Benevides Cachos, salão especializado em cabelos ondulados, cacheados, crespos e em transição capilar.

Formada e pós-graduada em Educação Física pela Ulbra, Aline desistiu de atuar na área para se dedicar a entender mais sobre o universo dos cabelos cacheados. Desde então, participou de diversos cursos profissionalizantes por todo País, buscando aprimorar suas técnicas para, além de ser capaz de cuidar do próprio cabelo, poder levar esse conhecimento para outras mulheres.

“Comecei com um salãozinho em casa, bem improvisado mesmo, tentei por um tempo mas notei que não era bem o que eu queria. O ambiente de trabalho e o familiar estavam muito misturados”, explica Aline, que, na época, estava com um filho pequeno. Optou então por trabalhar em um salão da cidade onde vive, em Viamão, e ficou lá por quase quatro anos.

A cabeleireira confessa que, com o passar do tempo, acabou se conformando no antigo emprego. “Sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio, mas eu era bem acomodada, principalmente pela questão dos horários, já que eu só trabalhava dois dias da semana”, conta. Porém, com um aumento significativo nos seus atendimentos, Aline não estava mais conseguindo dar conta de todas as demandas.

“Em 2020, eu fiz um curso de imersão de negócios, e comecei a guardar dinheiro e me organizar financeiramente para abrir o meu espaço. Quando parei para fazer as contas, notei que dois meses de atendimento no antigo salão já eram suficientes para manter o meu próprio”, explica.

A empreendedora conta que tudo aconteceu muito rápido, e em questão de meses ela já havia alugado um local e começado a reforma. O salão foi inaugurado em abril deste ano, e está localizado na avenida Senador Salgado Filho, n° 8569, no bairro Querência, em Viamão.

Aline afirma que procura manter um espaço de acolhimento e representatividade, onde todas as mulheres possam se sentir confortáveis, com profissionais que entendam os seus cabelos e saibam como tratá-los . “Nesse meio, o que a gente mais percebe é a falta de conhecimento de outros profissionais, que sempre acabam apelando para o alisamento, como se fosse a única solução. Aqui, buscamos resgatar a autoestima dessas mulheres que por muito tempo foram negligenciadas”, pontua.

As demandas cresceram desde que Aline abriu o salão. “Eu mesma estou trabalhando integralmente, não mais alguns dias como antes, então a flexibilidade já ajudou muito”, conta. Ela também afirma que muitas clientes vêm de diversas partes do Estado procurando por ela. O espaço também conta com outros serviços, como manicure, pedicure e depilação.