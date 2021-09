Vinícola homenageia cultura gaúcha com rótulos caricaturados

Maragato, Chimango, Bah e Guri são palavras íntimas de todo o gaúcho e, por isso, foram escolhidas para estampar os rótulos dos vinhos lançados pela Vinícola Bebber, com o propósito de homenagear a cultura gaúcha. E não apenas os nomes são alusivos à cultura rio-grandense, como as ilustrações que os acompanham, trazendo o simbolismo do gaúcho através de caricaturas, detalhes em couro e outras singularidades, informa a marca.

Localizada em Flores da Cunha, na Região dos Altos Montes da Serra Gaúcha, a Vinícola Bebber é uma empresa familiar que afirma valorizar suas origens, cultura e história.

Para o sócio e enólogo responsável pela elaboração dos rótulos, Felipe Bebber, esta homenagem foi algo natural, porque é um reflexo dos valores inatos de sua própria família e, por consequência, da empresa.

"A gente homenageia duas expressões gaúchas e um ícone da cultura gaúcha com vinhos distintos, cada um tentando entregar e representar ao máximo o que essa cultura representa para todos nós", declara Felipe.

O primeiro rótulo foi lançado em 2019, motivado pela experiência do consumidor ao conhecer o vinho. "Essa história começou com o 'Bah', que chama muito a atenção pela intensidade aromática. É um corte bem inusitado, com 93% de Tannat, 7% de Touriga Nacional. Todos que degustavam tinham essa reação 'bah, que aroma', 'bah, que vinho'. Então, nada mais justo do que registrar esse nome", conta o empreendedor.