Loja de cosméticos busca métodos sustentáveis e ganha prêmio

A paulista Fabiana Blos, que se mudou para Campo Bom em 2003, por causa do marido, encontrou na cidade uma oportunidade de virar empreendedora e fornecedora de outras empresas, visto que havia demanda para terceirização. Em 2004, ela fundou a Pápryka Cosméticos. O nome, conta Fabiana, desperta curiosidade na maioria das pessoas e o que muitos não sabem é que ele remete ao mundo dos cosméticos. "Um dia fui pedir ajuda em uma gráfica e encontrei em um livro este nome. Significa tempero e misturas, e é o que somos", conta.

A Pápryka é uma marca própria de cosméticos e perfumaria, e tem como objetivo fabricar produtos respeitando as pessoas, os animais e o planeta. O item mais pedido é o aromatizante. "Depois de conhecer algum produto, os clientes ficam com vontade de conhecer os outros", reconhece. Além dos aromatizantes, são vendidos perfumes, hidratantes, sabonetes e diferentes linhas.

Para a empreendedora, a Pápryka não tem burocracia. Entretanto, a dificuldade para produzir é a mesma de qualquer fábrica grande. " Temos registradas mais de 600 fórmulas, isto não é número de fábrica pequena ", diz. A química conta que o trabalho de uma indústria é diário e constante.

"Os grandes têm fôlego financeiro para fazer propaganda de vários tipos e em todos os meios de comunicação. A pequena empresa não tem, é difícil se posicionar no mercado com pouco dinheiro", expõe. De acordo com ela, planejamento e renúncias são quesitos para continuar até hoje. A empresa, agora, está lançando um produto antimofo sustentável que pode ser utilizado em vários cômodos da casa. Com o Sebrae, foi possível receber auxílio em dois cursos e participar de feiras a nível nacional. "A pesquisa do antimofo só chegou ao final graças ao Sebrae", celebra Fabiana.

No futuro, a empreendedora tem planos para atualizar o site da marca com indicações de lugares para reciclagem. A Pápryka recebeu, inclusive, o Prêmio Destaque Empresarial 2020 pela Prefeitura de Campo Bom. "Estamos sendo valorizados e conhecidos pela cidade por causa do nosso trabalho de qualidade", comemora. A loja fica na Rui Barbosa, nº 32.

