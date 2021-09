Pioneira na manipulação completa 38 anos

A Farmácia Apoteka surgiu, em Campo Bom, em 1983, quando Débora Maria Kehl percebeu o retorno das farmácias de manipulação ao Rio Grande do Sul. O nome da marca foi inspirado nos profissionais que trabalhavam com remédios naturais e plantas, que antigamente eram chamados de apotekarios (bruxos).

A farmacêutica nunca havia empreendido, mas sempre teve vontade. "Quando fiz faculdade, eu era uma pessoa muito curiosa. No laboratório, fazia os xaropes nos horários vagos e estagiava em farmácias de manipulação", conta. Quando se formou, Débora tinha conhecimento, mas faltava dinheiro para empreender.

"Meu professor emprestou alguns equipamentos para produzir nas férias. Me formei no início de junho e abri a farmácia no dia 4 de julho, graças a esta ajuda", relata. A empreendedora começou a apostar na empresa ao lado de um amigo, mas a farmácia só teve sucesso quando seu marido acreditou e investiu, virando uma empresa familiar.

Para Débora, foi bastante desafiador empreender. "Não se conhecia esse tipo de farmácia no município. Eu sabia fazer os produtos, mas não sabia como conquistar a confiança. Precisei fazer o trabalho de divulgar e gerar a empresa. Estando numa cidade de empreendedores, ficou mais fácil ", admite. A farmacêutica participou de micro cursos do Sebrae para aprender noções de empreendedorismo. "Hoje, temos em andamento duas consultorias do Sebrae. Conforme eu vou andando, vou me juntando a eles, pois me deram uma alternativa subsidiada", celebra.

A Apoteka tem compromisso social e socioambiental. "Todos os papéis são usados frente e verso, pois nossos documentos precisam ser armazenados", expõe. Os papéis, papelões e plásticos são guardados e vendidos para reciclagem e o local coleta medicamentos dos cidadãos para encaminhar ao lixo específico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (Fepam).

Desde o início, a Apoteka prioriza medicamentos naturais, embora venda os tradicionais. "Hoje, eu comercializo florais, vitaminas e minerais. Também vendo medicamentos tradicionais, para o sistema nervoso central de quem não consegue dormir ou para crianças com tendência a convulsões", afirma. Débora conta que a manipulação é muito importante para as crianças, pois o peso delas influencia na adaptação dos medicamentos que não se encontram em mercados.

A pandemia alterou alguns padrões do ramo. Atualmente, receitas médicas são aceitas no papel original ou pelo WhatsApp. "Por causa dos protocolos de distanciamento social, podemos receber online. Mas sempre pedimos que seja autenticada porque toda farmácia de manipulação é regulada pela Anvisa, que faz vigilância todos os anos", expõe.

Com filial em Novo Hamburgo e Sapiranga, a Apoteka contabiliza quatro laboratórios e uma farmácia na Rua dos Andradas, nº 20.

As áreas industriais são divididas na produção de medicamentos de pó sólido, pó semissólido e pó molhado. Também há um laboratório apenas para o controle de qualidade de insumos, o primeiro passo para a produção. A higienização é feita duas vezes ao dia e o uniforme trocado e lavado a cada dia, segundo a empreendedora. "Antigamente, ocupávamos 20m², crescemos muito durante esse tempo", comemora.

De acordo com Débora, só foi possível chegar tão longe obedecendo à legislação, estudando o mercado, conhecendo o gosto dos clientes, inovando o ambiente e treinando a equipe. "É preciso estar à frente do mercado, sempre a nível de necessidade, nível tecnológico e nível de conhecimento", constata a empresária.

