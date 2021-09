Torrefação de café de Campo Bom lança e-commerce e cresce 30% ao mês

Graças aos incentivos que recebe da cidade onde vive desde seu primeiro mês de vida, Arthur Astarita Bazacas, 29 anos, diz que já pôde fazer viagens relacionadas a seu segmento, compor a fachada de sua loja e comprar prateleiras. Ele é morador de Campo Bom, considerado um dos melhores locais para empreender no Rio Grande do Sul, conforme o Sebrae-RS. O município é, também, o quarto colocado no ranking de facilitadores para novos negócios do Brasil.

Arthur comanda hoje uma torrefação de café, iniciada por sua família há 15 anos. Recentemente, ele implementou uma loja física e uma online sob a marca Gesha Cafés de Origem. A unidade da avenida Willy Reichert, nº 822, no Centro, aproxima a população do empreendimento e gera visibilidade. A previsão é que, nesse ano, sejam torradas 10 toneladas de café . "Gesha é uma região da Etiópia, berço da descoberta do café. A marca traz o conceito de história, origem e cultura. O logo remete à matriz africana", explica Arthur, que acompanha os negócios dos pais desde a adolescência.

Com veia empresarial, ele comprou parte do projeto, investiu com o irmão e agora aposta sozinho no ramo. "Esse ano, decidi que queria trabalhar com coisas que escalam e relacionadas a cafés, no qual sou expert. Fiquei com a loja física e a fiz alavancar na pandemia. Transformei o negócio de Pessoa Jurídica para uma operação rentável, focada no consumidor final. Lancei a loja online em março deste ano e o e-commerce (www.gesha.com.br) cresce de 20% a 30% ao mês", comemora ele.

O maior volume de vendas é no Rio Grande do Sul, enquanto São Paulo aparece em segundo lugar entre os estados que adquirem os produtos.

O apoio que Arthur angariou partiu do projeto Campo Bom para Negócios, promovido pela prefeitura. "Aqui não tem tanta burocracia, é uma cidade pequena e tem bastante incentivo para trabalhar", percebe. Ele acrescenta que pequenos detalhes, como a manutenção das ruas limpas, tranquilas e seguras, ajudam muito no resultado final do comércio.

