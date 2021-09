Ambev abre inscrições para os programas de Trainee, Estágio e Representa 2022

Estão abertas as inscrições para o programas de Estágio, Trainee e Representa 2022 da Ambev. A companhia busca candidatos que sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diversidade. São mais de 300 vagas distribuídas nas unidades da Ambev de todo o País . Os processos seletivos serão 100% online e os interessados podem se inscrever até o dia 14 de setembro pelo site www.ambev.com.br/carreiras/nossos-programas.

A Ambev não exige os testes de inglês e não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso, para tornar os programas mais inclusivos. As vagas são para talentos de todas as gerações e que queiram se desenvolver nos mundos de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística. As seleções para o Trainee Ambev acontecem duas vezes ao ano, uma em cada semestre.

O Programa de Estágio, vai selecionar jovens ainda em período de formação para prepará-los para assumir desafios na Ambev quando tiverem concluído seus cursos. Assim como o Trainee, o processo ocorre às cegas para os talentos não serem avaliados por idade, gênero, curso ou faculdade. E o grande diferencial é que, tanto nos Estágios quanto no Trainee, os tradicionais testes de lógica foram substituídos por games inovadores e interativos, tornando o programa 100% digital, com a etapa de vídeo mais livre e dando oportunidade ao candidato de escolher se quer ou não aparecer em um vídeo de si mesmo.

Já o Programa de Estágio Representa é exclusivo para estudantes pretos e pretas (não mais destinado aos pardos e pardas). Em 2020, a Ambev passou a oferecer bolsa de estudos de inglês aos candidatos, além de benefícios específicos como salário extra no primeiro mês de contrato, mentoria, apoio psicológico e orientação financeira e jurídica, entre outros. A Ambev acredita que, assim, além de impactar a sociedade, ajuda a abrir caminhos e criar meios para que todos na companhia tenham as mesmas oportunidades.