Respostas automáticas nas redes?

Já aconteceu de você usar as redes sociais para buscar a solução para um problema relacionado à uma marca que adora? Aconteceu comigo dia desses, e deixei de ser cliente.

Sou usuário de um determinado desodorante que, simplesmente, desapareceu do mercado gaúcho. A primeira coisa que fiz, antes de recorrer às redes, foi perguntar aos meus conhecidos se eles também não estavam encontrando o produto. Após a confirmação de que o problema não era no meu bairro, fiz uma pesquisa nos meus stories do Instagram para saber se alguém tinha a resposta do sumiço do desodorante.

Ainda na dúvida, fui na página oficial da marca e fiz o questionamento. Na sequência, dezenas de pessoas Brasil afora complementaram o meu comentário, dizendo que também não encontravam mais o item, que achavam desrespeito do fornecedor a falta de comunicação.

A resposta oficial da marca, dias depois, foi, visivilmente, um comentário automático, só para gerar engajamento.

Dizia, mais ou menos, o seguinte: "Que demais, né? Por isso que repetimos que nossa marca não te abandona".

Eu abandonei. Rede social é coisa séria.