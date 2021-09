Pastel de erva-mate é nova aposta de negócio de Porto Alegre

Uma pastelaria de Porto Alegre elegeu o mês de setembro para lançar sabores de pastéis que celebrem a cultura gaúcha. Há anos, a Usina do Pastel promove a ação somente no período que relembra o marco da Guerra dos Farrapos e da proclamação da República Rio-Grandense. Já teve recheio de sagu, de doce de abóbora, de carne de panela, de entrevero e, agora, a novidade é o de erva-mate.

O ingrediente foi escolhido, segundo a proprietária do local, Shana Poletto, porque “não há nada mais tradicionalista que erva-mate”. “Talvez não seja o pastel que as pessoas mais amam, mas é algo diferente para provar. Os clientes sabem que a Usina sempre vai ter um sabor inusitado nesta época do ano”, diz a empreendedora.

A equipe da Usina fez testes até chegar na receita final. Primeiro, a erva foi misturada na massa do pastel, mas, segundo Shana, não ficou bom e nem ressaltou o gosto do item.

“ Começamos a testar, então, com o leite condensado. Em vez de colocar o Nescau, como no de brigadeiro, resolvemos colocar a erva. Ficou bem gostoso ”, resume. O pedido, então, ganhou o nome de branquinho de erva-mate. Shana usou uma marca que tem chá na composição, para que o consumidor sentisse gosto de menta no fundo. Outra curiosidade é que a opção é empanada, o que torna o pastel verde.

A estratégia de aproveitar o mês Farroupilha para o lançamento das iguarias é, ainda, uma forma de diminuir os períodos de baixo movimento. Por causa da Expointer e do Acampamento Farroupilha, setembro, historicamente, registra vendas menores, uma vez que grande parte dos porto-alegrenses se desloca para esses locais.

O pastel de erva-mate é vendido em um combo com o de sagu, que é oferecido pela Usina todo ano apenas em setembro também. A Dupla Gaudéria custa R$ 14,90 e pode ser encomendada pelo iFood, site, WhatsApp ( 51 99813-9532) ou degustada na loja da Cristóvão Colombo, nº 2.614.