Com nova gestão, cafeteria inspirada em Gabriel García Márquez reabre com cortesia para vacinados

Inaugurada em 2019, em Porto Alegre, para homenagear um dos maiores escritores latino-americanos, a cafeteria Sr. Gabo tem, agora, novos proprietários. O espaço, que estava fechado há cerca de 10 meses, reabriu há duas semanas no n° 451 da rua General Câmara. Além da aposta nos doces e tortas como carro-chefe, a cafeteria oferece um café espresso como cortesia para quem apresentar o cartão comprovando que tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Karolina Tiemann Gabe e Deivis Luan Becker já empreendiam em Novo Hamburgo desde 2018. A bolaria Dona do Pedaço começou na cozinha de casa, após o nascimento de Joaquim, filho do casal. Com o crescimento e confiança da clientela, a dupla percebeu que era hora de alçar novos voos. "Chegamos à cafeteria através de um tio meu, que já foi colega de trabalho do antigo proprietário da Sr. Gabo. Como já possuía um negócio na área da confeitaria e sempre quis voltar a morar em Porto Alegre, o negócio foi muito bom para nós", conta Karolina sobre a escolha de reviver o espaço que homenageia o escritor Gabriel García Márquez. "Nos apaixonamos pela história que o lugar conta e pela temática relacionada à literatura. Próximo a diversas livrarias e sebos, bem como da Biblioteca Pública Estadual e da Feira do Livro da cidade, o espaço traz aconchego e um mundo particular. Entramos, nos apaixonamos e nem pensamos que esteve fechada por tanto tempo", garante a empreendedora, que conta também com a tia Normelia Tiemann Zitske como sócia.

Na nova operação, os bolos e tortas, especialidades de Karolina, passam a ser a grande aposta. " Utilizamos a estrutura da Sr. Gabo para colocar nossa identidade através dos doces e do atendimento ", pontua. Com as portas abertas há pouco mais de uma semana, a empreendedora está satisfeita com a receptividade do público e conta que clientes de Novo Hamburgo já descobriram o novo endereço de seus doces. "A receptividade foi muito boa, até mesmo nossos clientes de Novo Hamburgo já vieram nos visitar, o que nos deixa muito felizes e confiantes. O movimento é de início de operação, e já sabíamos que não teríamos a quantidade de clientes que temos na bolaria, pois tudo tem um começo. Mas vem aumentando significativamente. Notamos que as pessoas estão retomando o hábito tomar um café na Sr. Gabo", acredita.

A cafeteria Sr. Gabo (@senhorgabo) funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 18h30min e aos sábados das 9h às 17h. Quem for ao local e estiver imunizado com as duas doses da vacina contra Covid-19, ganha, como cortesia, um café espresso mediante apresentação da carteira de vacinação. Karolina conta que o objetivo é incentivar a vacinação e a consequente retomada econômica. "Iniciamos um empreendimento acreditando na melhora da economia e da 'volta a normalidade'. Sabemos que isso só será possível com o avanço da vacinação no Brasil. Por isso incentivamos essa atitude", afirma.