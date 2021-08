Parque tecnológico da UCS recebe espaço de fomento à inovação do Sicredi

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Sicredi COOPERUCS inauguraram nesta semana um espaço de residência da instituição financeira cooperativa no Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação – TecnoUCS.

A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de ações que fomentem o ecossistema de empreendedorismo e inovação, com o apoio a partir de linhas de crédito e políticas na área de financiamentos que possam ajudar startups e empresas conectadas ao Parque por meio de associação, de residência e da participação de projetos com a agência de inovação UCS iNOVA.

“Ser residente no TecnoUCS é estar próximo às iniciativas da Universidade, seja com projetos em conjunto para geração de produtos ou processos e serviços, para conhecer e apoiar iniciativas de novos negócios por meio das startups que fazem parte do Parque, bem como estar atuante no ecossistema de inovação e empreendedorismo da Serra Gaúcha”, descreve a coordenadora do TecnoUCS, Cassiane Chais.

O presidente da Sicredi COOPERUCS, Emir José Alves da Silva, destaca o compromisso do Sistema Sicredi de desenvolver a região na qual se insere e a “importante parceria com os atores da inovação”, elencando a possibilidade de convênios e projetos a partir da iniciativa, como a criação de fundo de suporte para empresas incubadas.

A Sicredi COOPERUCS torna-se a segunda empresa residente no espaço de fomento à inovação da UCS. Em novembro de 2020, a Marcopolo instalou a Marcopolo Next (divisão de novos negócios) e a Marco Zero (unidade de investimentos corporativos em empreendimentos iniciantes) junto ao Hub de Inovação TecnoUCS, com o objetivo de aproximação com a Universidade e com startups, para ampliar o ecossistema de inovação do Sul do país.