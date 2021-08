Escola de Porto Alegre agrega clínica de atendimento médico em seu espaço

Com uma abordagem baseada na saúde integral e na medicina preventiva, o projeto piloto ProntoEscola passou a operar na unidade Sul do colégio João Paulo I, em Porto Alegre, neste mês. Trata-se do primeiro serviço médico ambulatorial dentro de uma escola no Estado. Hassann Akmed, diretor geral da Prontosul, responsável pelo ProntoEscola, afirma que o projeto foi impulsionado, dentre outras razões, por conta do receio acerca da pandemia de Covid-19. “Quando idealizamos o projeto, as pessoas estavam com medo de frequentar lugares públicos. Então, a nossa ideia era levar para dentro da escola a saúde preventiva, e não ficar só praticando consultas eletivas ”, afirma.

A Prontosul atua na zona sul da Capital há 27 anos e ficou conhecida pelo atendimento pediátrico e de clínico geral. Nos últimos seis anos, expandiu seus serviços relacionados à saúde. Segundo Hassann, a empresa percebeu que a saúde deveria ir além dos consultórios. “Com um centro de treinamento e natação, a ProntoSul não é um centro de atendimento, mas um complexo onde você pode, inclusive, prevenir doenças”, pontua. A parceria com o colégio João Paulo I foi mais um passo nessa direção. “Hoje, nós temos o nosso pronto atendimento dentro da escola, colocamos todas as especialidades da Prontosul lá. O colégio entendeu que faz muito sentido trabalhar a saúde desde as primeiras idades, porque conseguimos criar bons hábitos e prevenir doenças”, relata Hassann.

O ProntoEscola é uma extensão da Prontosul e oferece à comunidade escolar serviços como testes de Covid-19, exames laboratoriais, consultas médicas e acompanhamento com nutricionistas e com psicólogos. “Sempre temos a ideia de fazer um atendimento humanizado. É importante que tenha uma pessoa para entender a necessidade da outra pessoa. Às vezes, as pessoas não sabem exatamente do que precisam. Tem quem procure um otorrinolaringologista por algo que um clínico geral poderia resolver, por exemplo”, afirma Hassann. A comunidade do João Paulo I tem acesso, também, à natação e academia da Prontosul.

A parceria entre a clínica e o colégio começou a ser pensada no evento Top de Marketing ADVB/RS de 2019, que a Prontosul ganhou. Um dos jurados era o mantenedor do colégio João Paulo I. A partir daí, a ideia de um atendimento escolar foi construída em conjunto. Hoje, Hassann vê o resultado como positivo. “A Prontosul está se integrando à comunidade do João Paulo de uma maneira bem legal. Nós já fizemos palestras lá sobre saúde preventiva e empreendedorismo na área da saúde, e em outubro vamos fazer um decatlo, que é quase uma gincana na área da saúde”, explica. “A ideia é que integremos todos os colaboradores e os alunos do colégio com a Prontosul para que todos pensem em saúde preventiva juntos”, diz.