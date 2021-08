Negócio do Vila Flores assume cafeteria do Iberê Camargo

"Não estávamos pensando em expandir, mas arriscamos e está dando bem certo", conta Isabela Carvalho sobre ter assumido a gestão no Café Iberê, operação gastronômica que fica na Fundação Iberê Camargo, na Zona Sul de Porto Alegre. Ao lado de Francisco Siviero, ela é sócia da Valori, sediada no Vila Flores e que passou por um processo de mudança de marca. Antes chamado de Dengo, o espaço funciona há pouco mais de um ano e foi o primeiro passo conjunto do casal no empreendedorismo.

Agora, a dupla comanda a cafeteria de um dos espaços mais importantes da cidade. Com modelos de gestão similares, já que são dois espaços culturais, eles comemoram a oportunidade de atuar em locais relevantes para Porto Alegre. "Ficamos muito honrados com as duas apostas, tanto do Vila Flores quanto agora da Fundação Iberê Camargo. Estamos em duas fundações culturais da nossa cidade e é muito bacana. A pessoa que vem de fora quer conhecer esses espaços para se alimentar da nossa cidade", pontua Francisco.

A ideia dos sócios é operar como um espaço de arte, tendo seus produtos fixos no cardápio, mas contando com a colaboração temporária de produtos feitos por outros chefs e marcas. "Idealizamos que não abriríamos o segundo café, uma filial. Vamos manter Café Iberê, mas feito por nós. A ideia é atuar como a fundação cultural, que tem seu acervo permanente, que serão os nossos produtos, como a torta banoffe, morangoffe, as quiches, o pão de queijo, mas também queremos dar espaço para outros artistas da gastronomia ", explica Francisco sobre o conceito do espaço. Nesse primeiro período, a proposta está sendo executada através dos cafés. "A cada semana, temos uma torrefação convidada, para criar esse movimento cultural de diversidade em volta da comida", completa.

Em meio ao processo de assumir a gestão do Café Iberê, os sócios passaram por uma transição de marca do espaço do Vila Flores. Batizado como Dengo, a operação agora passa a ser chamada de Valori. A mudança, que ocorreu por uma questão de registro de marca, foi, segundo os sócios, uma oportunidade para reavaliar e amadurecer o negócio. "Foi a oportunidade de olharmos para nós mesmos. Queríamos trabalhar com um nome com um pouco mais de maturidade. Chegamos nessa palavra Valori porque desde o começo valorizamos o nosso trabalho, quem consumia e quem produzia. Com essa necessidade de crescer, amadurecer e se reinventar, vimos que estava se iniciando esse ciclo, que é de valorização do trabalho a partir da experiência", explica Francisco sobre o novo nome do negócio.

Apesar dos negócios não carregarem a mesma identidade, Isabela afirma que os clientes fiéis já estão indo no Iberê e reconhecendo os produtos. "O pessoal comenta que já está dando uma diferença relevante no movimento da fundação, porque a galera está indo para o café, isso movimento o espaço, e uma coisa retroalimenta a outra. Queremos muito conseguir mostrar quem faz, mesmo não tendo o mesmo nome. Os nossos clientes acabam indo e nos reconhecem", diz Isabela.

Os sócios comemoram a parceria bem sucedida ao longo do último ano, que culminou na expansão do negócio em 2021. Para Francisco, isso é a prova de que há outras formas de empreender na gastronomia. "Durante esse ano, atuamos muito como um laboratório pessoal, criativo, gastronômico e até econômico de gestão de negócios. Nosso objetivo é mostrar que existe uma forma mais leve e mais saudável de trabalhar dentro da gastronomia. Trabalhamos um ano falando muito sobre comércio local, produtos orgânicos, agora queremos ir para esse ciclo da valorização do trabalho. Estamos todo tempo aprendendo, nos inspirando e querendo inspirar a nossa cidade", afirma.

O Café Iberê opera de quinta-feira a domingo, das 14h às 19h, na Fundação Iberê Camargo, na avenida Padre Cacique, n° 2.000. A Valori funciona de terça-feira a sábado, das 10h30min às 18h30min no Vila Flores, na rua São Carlos, n° 753.