Lojas dão vida nova à esquina da Wenceslau com a Otto

Uma das esquinas mais movimentadas do bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, entre as avenidas Otto Niemeyer e a Wenceslau Escobar, ganhou vida nova. Lojas que ficaram vazias durante anos foram ocupadas nos últimos meses, levando diversidade de produtos e de serviços aos moradores.

O ponto, agora, conta com uma Farmácia São João, com a petshop Preferência Animal e com as recém-inauguradas Datelli Outlet e a bolaria Caramello. Criou-se um verdadeiro hub de negócios variados que acabam se complementando, como confirma a empreendedora Michelle Tabajara Fonseca, da Caramello, que administra o projeto ao lado do marido, Renato Bastos Maschke.

"Um alavanca o outro e todos contribuem para uma maior circulação de pessoas", diz ela, que emprega sete pessoas no empreendimento para preparar e entregar os 28 tipos de bolos. As operações ficam bem em frente à praça da Tristeza, que, aos sábados, recebe uma feira de artesanato. Nos dias de evento, é visível como o público se desloca das bancas para as lojas e vice-versa.

"Sem dúvida nenhuma faz toda a diferença, valoriza o bairro e movimenta ainda mais o comércio, trazendo mais perspectiva para os novos que virão" , acrescenta a franqueada da Datelli, Graziela Mota Tomaz, que gerou três novos postos de trabalho. As marcas se instalaram com duas semanas de diferença por pura coincidência. "Ficamos muito felizes quando soubemos que abriria uma loja de uma marca tão conhecida ao nosso lado", diz Michelle, sobre a Datelli.

As mais novas inquilinas da Tristeza não tiveram medo de investir em meio à pandemia, pois estão confiantes sobre a retomada e a alegria de empreender. "Vimos uma grande oportunidade de crescimento. E implementar o serviço de tele-entrega alavancou muito as vendas", justifica Michelle. Para Graziela, estar próximo à família e o aluguel foram fatores decisivos.

Os primeiros a apostarem na quadra foram Ivonete Souza Rodrigues e Clairton Rodrigues, da Preferência Animal, que temiam a falta de vizinhos, mas acreditavam que o ponto - antes ocupado pela pizzaria Barão - era ideal para o seu negócio, que conta com oito funcionários. Na praça, muitos moradores passeiam com seus cães e, nas ruas laterais, há espaço para estacionar. "As pessoas nos falam que dificilmente vão para o Centro Histórico, pois aqui tem tudo", expõe Clairton. A pet prevê crescimento, com salas de cirurgia e uma creche.

Ivonete ressalta, ainda, a proximidade com o Zaffari, que torna o destino um "centrinho". "A reunião de negócios gera movimentação. Quem compra na Caramello, na Datelli ou na São João enxerga o nosso comércio e pode ser um futuro cliente", interpreta ela.