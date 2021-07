Mãe cria marca de lanches ultracongelados para crianças em Porto Alegre

Em busca de uma alimentação saudável e prática para seus filhos, a engenheira de alimentos Aline Nunes enxergou uma oportunidade no mercado de trabalho que poderia ser explorada, criando, em fevereiro de 2020, a Sementinha, marca de lanches ultracongelados e prontos para o consumo. “Eu precisava mandar lanche para a minha filha na escola e, quando ia ao mercado, só tinham alimentos cheios de gordura trans e açúcar, que não contribuíam para a saúde dela”, conta a empreendedora.

A marca produz alimentos à base de farinha orgânica, azeite de oliva e óleo de coco. A fim de proporcionar uma alimentação saudável, não é utilizado nenhum tipo de aditivo químico, além de optar pelo ultracongelamento, que diz preservar as propriedades nutricionais, sabor e textura. “ Entre os lanches mais pedidos, estão a esfirra de carne, esfirra de frango e o Auauzinho , feito de salsicha saudável: sem conservante e aromatizante, mescla de carnes, tempero natural, cenoura e aveia”, explica a engenheira.

Há ainda cookies, pão de queijo, bisnaguinhas e opções vegetariana, sem leite e sem açúcar. Os preços dos kits partem de R$ 15,80.

O time da Sementinha é composto por mulheres, desde a cozinha até o atendimento. Aline fez questão de montar uma equipe que compactuasse com o seu pensamento e vestisse a camisa da empresa. “Eu sou extremamente exigente na parte da higiene e manipulação de alimentos. Busco pessoas que me ajudem a puxar a Sementinha e não que eu tenha que ficar puxando. Quando temos alguém que trabalha com vontade, tudo acontece”, ressalta.

Para muitos empreendedores, a pandemia foi um fator dificultante para as marcas, entretanto para Aline, novas oportunidades surgiram. “No meu caso, a pandemia foi algo bom porque eu consegui maturar os processos e organizar o pensamento. Se não tivesse a pandemia, eu já estaria mais tranquila no processo de venda, mas eu não iria conseguir focar no marketing. Fiz ações com influencers digitais e panfletagem”, conta a engenheira. O diferencial da Sementinha é focar em alimentos saudáveis e funcionais para os pais. “A pandemia traz o pensamento da saúde. A imunidade está totalmente aliada a atividade física e alimentação saudável”, destaca.

Além da pandemia, Aline enfrentou o fato de ser mãe e virar empreendedora. “Foi uma mudança bem radical porque no começo eu fiquei sem uma renda fixa. Não parei de trabalhar, mas meu trabalho mudou completamente. O lado positivo foi conseguir conciliar as crianças com a marca”, pontua a engenheira de alimentos. Através do planejamento, foi possível se dedicar mais a eles. “Poder fazer a gestão do tempo, ficar com meus filhos e continuar empreendendo é gratificante. Consegui empreender e ser mãe”, celebra.

Para enfrentar dificuldades, Aline acredita que seu sucesso é devido a sua insistência e persistência. “Um feedback positivo e o retorno dos pais faz a gente também querer continuar. Embora tenhamos muitos momentos de desânimo, não desistimos”, comenta a empreendedora. Um de seus maiores desafios, enquanto Sementinha, é ser reconhecida no mercado. “ O Instagram vendia de um jeito pré-pandemia. O algoritmo de hoje não funciona como antes e o alcance está sendo um dos maiores problemas, já que muitas pessoas também estão vendendo por lá ”, comenta. Para o próximo semestre, Aline enxerga grandes oportunidades com empresas que vão aumentar a capilaridade da marca e alcançar um maior público com facilidade.

A Sementinha está localizada na rua Roque Calage, nº 439. No momento, atua por meio de retiradas no local e pedidos de delivery, que podem ser feitos através do WhastApp, Instagram (@sementinha_comidacomafeto) ou pelo site (www.sementinha.net.br).