A metade do ano é o momento de rever estratégias, segundo especialista em marketing digital

Se a busca por um número de seguidores é a grande estratégia de marketing de seu negócio, pode aproveitar o momento de revisão para deixar de lado. O especialista em marketing digital e professor da ESPM, João Finamor, acredita que é importante valorizar o público, mesmo que o número não seja tão expressivo . "O pessoal tem que desmistificar essa questão do número astronômico. Vejo muito empreendedor reclamando que fez, por exemplo, uma live shop só com 15 pessoas assistindo e achando horrível. Não foi horrível, 15 pessoas é uma sala cheia", interpreta o especialista.

Para fazer o balanço de meio de ano, João indica que se identifique se as estratégias ainda fazem sentido e se trouxeram os resultados esperados. "Uma coisa importante, já no meio do ano, é ver se as estratégias geraram um tráfego qualificado, seja no WhatsApp, no site ou onde for o canal final", explica. Caso tenha bastante tráfego, mas isso não resulte em aumento de vendas, é necessário entender por que o cliente não está fechando a compra. "Ainda dá tempo de corrigir, o importante é não ficar na estagnação ou culpar algoritmo", acredita.

O balanço de estratégias de marketing digital, orienta João, deve ser feito de duas formas. O mensal é diretamente relacionado às estratégias de redes, mensurando número de seguidores, taxa de engajamento, alcance de publicações e retorno de vendas. "E trimestralmente pode fazer uma revisão macro, analisando todos os canais, o retorno sobre o investimento, uma avaliação de fechamento", explica, destacando que é preciso ter metas possíveis. Para o segundo semestre, o especialista dá dois conselhos: um para executar agora e outro para colocar no planejamento. "Agora, produza conteúdo em vídeo rápido. Mais adiante, invista em canais digitais que estão se destacando, como a Twitch."

Checklist de marketing para o segundo semestre:

1. Investir em anúncio agora, antes de novembro e dezembro, para quando chegar a Black Friday e o Natal já estar com um resultado interessante.

2. Parar de ser panfleteiro digital, que é quem fica só postando produtos nas suas redes e não gera nenhum relacionamento.

3. Ter os dados corretos dos clientes, um bom cadastro, e investir em uma ferramenta de CRM ou em uma boa planilha de Excel vai dar muito resultado.