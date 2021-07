Cinco eventos online de empreendedorismo para acompanhar nesta semana

1. Webinars de apresentação do III Edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação - Módulo Startups

A Petrobras e o Sebrae realizam, a partir de hoje (19), webinars para apresentar o III Edital do Programa Petrobras Conexões para Inovação - Módulo Startups, e alguns dos vencedores dos editais anteriores. Os webinars acontecerão de 19 a 28 de julho, com a apresentação de cases de startups de sete estados. Os eventos online são abertos a todos os públicos. Serão dadas dicas para os interessados no edital em curso, que investirá R$ 22 milhões e tem inscrições abertas até 1º de agosto através do link: https://bit.ly/3rkEAzY.

2. Venture Debt - Nova alternativa de investimento para startups

O workshop Venture Debt, realizado pela Universidade Feevale, busca mostrar para os empreendedores que existem outras alternativas para captação de recursos para empresas de tecnologia além da tradicional venda de participação societária. O curso será realizado de forma online, nesta terça-feira (20). O link da sala será enviado aos inscritos antes da atividade. Para se inscrever, acesse: https://bit.ly/3kuHGQw.

3. II Jornada de Inovação em Saúde

O Programa Inova RS está promovendo a II Jornada de Inovação em Saúde. Na terça-feira (20) às 19h, as regiões do Inova RS “Metropolitana e Litoral Norte”, “Sul”, “Vales” e “Produção e Norte” realizarão um debate com o tema “Diversificação da carteira de investimentos: como investir em startups de saúde”. As inscrições para o evento, que é gratuito e ocorrerá no formato virtual, devem ser feitas pelo link: bityli.com/M9ap8.

4. Workshop Financiamento Coletivo para Startups

Nos dias 21 e 22 julho, às 17h, a equipe da Benfeitoria, em parceria com a UNITEC, realizará o Workshop Financiamento Coletivo para Startups. No dia 21/07, a abordagem será teórica, explicando o funcionamento da dinâmica de organização das atividades, já no dia 22/07, será prática, para construir os primeiros materiais de campanha. As inscrições podem ser realizadas até esta terça-feira (20) pelo link: https://bit.ly/3hOZV1b.

5. A Contribuição do Storytelling para a Inovação

No dia 22 de julho, das 19h às 21h30min, a Universidade Feevale promove o curso online A Contribuição do Storytelling para a Inovação. O curso mostrará como o storytelling é usado no mundo dos negócios, aproximando pessoas de produtos e serviços, e na inovação, funciona como ferramenta de inspiração. O link da sala será enviado aos inscritos antes da atividade. As inscrições podem ser realizadas no site: https://bit.ly/36LNJs0.