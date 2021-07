Cinco dicas para empreender no ramo de confeitaria

Empreender no ramo de confeitaria exige mais do que saber fazer doces. Planejamento, estudo e persistência são essenciais. É o que considera a docente dos cursos da área da Gastronomia do Senac Santa Cruz do Sul Cátia Leal Silveira. Abaixo, ela elenca cinco dicas.

1) Tenha um planejamento:

Não ter um planejamento, começar sem saber o quanto custa todo o processo e não ter dimensão do quanto de tempo e energia terá que se dedicar ao produto é um erro .

2) Conheça o mercado:

De acordo com a Cátia, a confeitaria é um negócio abrangente, pois tortas, bolos, doces e salgados estão presentes em muitos momentos, como festas, reuniões, brunches, entre muitos outros eventos. “Isso torna a área muito ampla e muito rentável para quem tem a técnica e domínio da habilidade culinária, sendo que o confeiteiro ainda tem a possibilidade de atuar em vários mercados de trabalho tanto para empresas quanto no seu próprio negócio”, ressalta.

3) Encontre o seu diferencial:

Com a pandemia, os principais eventos diminuíram, mas outras formas de movimentar o setor foram criadas, impulsionando o mercado de trabalho e surgindo possibilidades de inovação. É com otimismo que o setor olha para 2021 e para os próximos anos. Hoje cresce o número de negócios especializados em tipos de doces – alguns vendem só cookies, só brownies ou apenas trufas de chocolates. Descobrir a sua vocação, o doce que você gosta de produzir e se tem a aceitação do público é muito importante .

4) Aprenda a precificar:

Cátia afirma que o preço varia de acordo com o produto que se vende. A qualidade da matéria-prima, por exemplo, torna-se um elemento importantíssimo na hora de calcular o valor de venda. Um grande número de pessoas que se aventura na produção sem conhecimento acaba por ter prejuízos, pois calcular e precificar incorretamente pode acarretar uma perda de até 20% dos lucros .

5) Invista no acabamento: