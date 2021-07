Cafeteria com balcão para a rua abrirá nova unidade no bairro Moinhos de Vento

Operando desde dezembro de 2020 na avenida Independência, a StreetMe, cafeteria com balcão voltado para a rua e modelo pegue e leve, abrirá sua segunda unidade em Porto Alegre. O novo espaço estará dentro de um centro de atividades físicas, o Open Box, em frente ao Parcão.

Úrsula Dresch, proprietária da StreetMe, conta que ter mais unidades já fazia parte do projeto inicial da cafeteria e que a aprovação do público foi fundamental para esse passo. "A expansão do modelo de negócio já estava em mente desde o lançamento, mas precisávamos de um tempo para validar o projeto com a primeira loja, e deu muito certo. Alinhamos no decorrer destes seis meses alguns pontos, mas principalmente o que nos motivou a acelerar a expansão foi o incentivo das pessoas, tanto presencialmente como por Instagram. Vimos que estávamos no caminho certo", afirma.

Nos mesmos moldes, a nova unidade funcionará com autoatendimento e no modelo take away, mas desta vez abrigada em um container. "A região do Moinhos de Vento sempre foi um local de grande interesse para nós. A escolha deste ponto foi quase que ocasional. Fizemos uma parceria com a academia para ocupar um pequeno espaço na vaga de estacionamento, pensando nos frequentadores do parque, moradores e alunos da academia. Nesta operação, utilizaremos a opção do módulo externo adaptado (container), com um charmoso balcão para a rua e autoatendimento pelo tablet. Será uma opção irrecusável para os coffee lovers de plantão", garante a empreendedora.

Com previsão de inauguração ainda em julho, a StreetMe deve ganhar novas unidades em breve, desta vez através do franchising. "Estamos mirando o mercado de franquias para expandir nossa ideia de praticidade. Temos uma empresa que está dando todo o suporte para a formatação da franquia, e elucidando essas questões junto aos interessados, incluindo o relatório de investimento, cálculos de retorno", revela a empreendedora, que acredita que o modelo de negócio foi um dos fortalecidos no último ano.

"Em função da pandemia, muitos negócios pararam, enquanto que outros ganharam força. Olha o caso do e-commerce, nunca se vendeu tanto pela internet. Focamos num modelo to go que pudesse também trabalhar nesse contexto e atender as pessoas da forma mais prática e segura. Além disso, em breve teremos um sistema delivery para algumas regiões de Porto Alegre", destaca Úrsula.