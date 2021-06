Pesquisa do Sebrae RS aponta otimismo de empreendedores

A Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise realizada pelo Sebrae RS apontou otimismo por parte dos empreendedores frente ao contexto atual. Segundo a edição mais recente, realizada entre os dias 3 e 31 de maio, houve uma melhora na percepção dos entrevistados em relação à situação dos negócios em seu ramo de atividades, subindo de 9% em abril para 20% em maio. Na mesma esteira, houve uma redução proporcional de 73% para 54% na percepção dos que expressaram uma perspectiva de piora em suas condições.

No período analisado, 60% dos empreendedores mostraram-se mais confiantes na melhora da situação do seu ramo de atividade, 32% acreditam que deve permanecer igual e apenas 16% acham que pode piorar. Ainda em maio, 18% dos negócios sinalizaram aumento do faturamento, 37% indicaram redução. Em abril, esse número era de 68%.

A flexibilização de funcionamento das atividades e a reabertura da maior parte dos negócios proporcionou uma alta de 5 pontos percentuais no número de empresas em funcionamento (86%), sendo que em maio eram 81%. Foi nesse cenário que se registrou uma elevação do otimismo em relação à economia do Estado, que saltou de 2% para 13% em maio.

“O mês de abril já havia sido marcado pela retomada das atividades no Estado, sinalizando uma perspectiva de recuperação mais consistente. Em maio, 86% das empresas pesquisadas já estavam funcionando, o que é fundamental para a sua sobrevivência, haja vista que o faturamento é o oxigênio que as mantém vivas. Com o avanço da vacinação, a tendência é que o ritmo da recuperação se mantenha ", destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

Neste contexto, 71% das empresas pesquisadas revelaram que não necessitaram financiamento em maio. Entre as razões citadas, 35% foi porque a empresa não precisou, 24% estão utilizando recursos próprios, 20% não querem se endividar e 20% não buscaram crédito devido à instabilidade econômica.

A Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise foi realizada de forma online com clientes atendidos pelo Sebrae RS. O nível de confiança é de 95% e margem de erro de 5,6%.

Situação atual

54% piorou

26% sem alteração

20% melhorou

Funcionamento

86% sim

14% não

Faturamento

46% Manteve inalterado

37% diminuiu

18% aumentou

Financiamento

71% não precisou

29% precisou

O que o empreendedor precisa

45% recurso para capital de giro

44% Orientação sobre o uso de ferramentas digitais para venda e relacionamento com clientes

37% Consultoria para gestão financeira

34% Recurso para investimento

27% Análise sobre tendências e perspectivas do mercado e parcerias com outras empresas para otimizar negócios

25% Consultoria para adequação de custos e busca de novos fornecedores

24% Alternativas para diversificar produtos/serviços

22% Análise e comportamento do consumidor