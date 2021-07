A Omie, plataforma de gestão na nuvem, está com mais de 100 vagas abertas. As oportunidades são para a matriz, em São Paulo, e para os escritórios de Minas Gerais e Mato Grosso. Há, também, vagas nas franquias da Omie nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Todas elas terão início em home office. Entre as áreas, destacam-se as oportunidades em vendas, comercial, tecnologia, customer success, comunicação e recursos humanos. A Omie oferece benefícios como vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, GymPass, cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, além de parcerias com universidades. Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem acessar o portal https://bit.ly/2UdVBzc.

Startup com o propósito de apoiar a transformação digital do setor de foodservice, a Goomer, de Sorocaba (SP), anuncia a abertura de 25 novas vagas de emprego. A empresa conta com posições abertas para desenvolvedores, engenheiro e analista de dados, engenheiro de sistemas, gerente de produto, UX, analista de pricing, entre outros cargos. Recentemente, foi premiada com o selo Great Place to Work, atingindo uma nota 96 em uma escala de 100 pontos. Atualmente com 70 colaboradores, a Goomer pretende fechar o ano com 135 colaboradores no total. Os interessados em se candidatar às vagas podem realizar as inscrições pelo link: https://goomer.gupy.io/.