Uma dica: compartilhe seu processo

Trabalhar com criatividade foi ainda mais desafiador no último ano. Como empreendedora, vivi esse impasse. Em meio à rotina de trabalho remoto, não encontrava inspiração para as minhas peças bordadas. Por muito tempo, não consegui criar, o que resultou em uma ausência das redes sociais e uma consequente queda nas vendas.

Mas lembrei, ainda bem, que trabalhar com criatividade não é só sobre os resultados, é também sobre os processos. Então, criei uma peça de forma mais orgânica e despretensiosa, sem tanta expectativa no resultado. Na hora de compartilhar nas redes sociais, ao invés de fingir que estava tudo bem, contei sobre o caminho que tinha seguido para chegar até ali. De forma honesta, relatei as minhas dificuldades e comemorei o resultado.

Para minha surpresa, tive um dos melhores retornos dos últimos tempos. Não precisamos compartilhar só o sucesso, o que dá certo. Em um momento tão delicado como o que estamos vivendo, as pessoas querem ver verdade, criar conexões e identificação. Por isso, compartilhe o processo. Talvez seja essa a chave para destravar a criatividade.