10 opções de presentes artesanais para o Dia dos Namorados

1. Kit para café da manhã ou brunch do Johnny & Julie

A cafeteria Johnny & Julie, que fica na rua 24 de outubro, n° 1681, em Porto Alegre, preparou um kit chamado Amar é Repartir especialmente para a data. A caixa vem acompanhada de uma ilustração exclusiva da artista Andrea Menezes. O kit é composto por um mini espumante e suco de laranja, para preparar o drink mimosa, uvas, morangos, pão artesanal, manteiga, cream cheese, geleia da casa, mussarela, salame italiano, caté especial moído, mini brownies e cheesecake. A caixa custa R$ 205,00 e pode ser encomendada pelo WhatsApp (51) 98422-5500.

2. Bem-estar a dois da Celeste

A Celeste, marca de cosméticos naturais e de óleos essenciais, preparou kits para a data. O primeiro, chamado kit Ogma, custa R$ 77,00 e é composto por uma vela artesanal, um óleo de massagem e um composto de óleos essenciais chamado Sinergia Libido, que reúne ylang ylang, cravo e canela. A segunda opção tem os mesmos itens da primeira mais um escalda-pés com hibisco e macela e um lubrificante de jambu. O kit Alya custa R$ 125,00. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@bemestarceleste).

3. Doces e itens divertidos do Rocambolo

Os kits especiais para o Dia dos Namorados do Rocambolo reúnem os doces produzidos pelas empreendedoras e itens divertidos para casais e também para solteiras. O Kit Amorzinho é composto por uma caneca com um jogo da velha e uma caneta, para que o casal decida quem vai lavar a louça, dois chocolates submarinos, para fazer chocolate quente, e uma barra recheada. O Kit Solteira sim! tem os mesmos itens do primeiro, apenas com a caneca diferente. Ambos custam R$ 72,00. O kit Seriado Juntin é composto por pães de queijo, pão recheado, um cookie, pavê, dois pares de meia, refrigerante e canudos de papel e custa R$ 115,00. Há, ainda, opções de fondue no bolo e outros doces especiais para o dia 12. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 98524-4789.

4. Velas da Alma

A Alma, marca de velas aromáticas, preparou para o Dia dos Namorados um novo item. Na embalagem, há um espaço para que os apaixonados preencham com uma palavra especial. A edição limitada tem aroma de caramelo e coco, custa R$78,00, e é acompanhada de uma caneta. As compras podem ser feitas pelo site (www.almavelas.com.br).

5. Café da manhã do Sítio do Mato

Para sentir, mesmo em casa, um pedacinho do campo neste Dia dos Namorados, o Sítio do Mato, espaço de visitação da Zona Sul de Porto Alegre, preparou uma cesta de piquenique. O kit custa R$ 50,00 e é composto por pão de azeite, bolo de chocolate, pastelão, bolachas rústicas de banana, pasta de cenoura e chimia caseira. Por mais R$ 30,00, a cesta pode ser acompanhada por duas canecas de fibra de madeira. Há uma taxa de entrega de R$ 10,00 para Porto Alegre. As encomendas podem ser feitas por telefone (51) 3319-4133 ou por WhatsApp (51) 9998-77551.

6. Amor botânico da Floe

A floricultura Studio Floe preparou três kits para a data no valor de R$ 230,00. O primeiro, chamado Amor Gourmet, tem um buquê de flores secas, café especial, caixa de brigadeiros, brownies, stickers e vai em uma caixa de madeira. O Amor Astral, além do buquê, stickers e da caixa de madeira, é composto por uma vela e por um aromatizador de ambientes. O Amor Botânico inclui um gin, vidros especiais para drinks e os mesmos itens dos kits anteriores. As encomendas podem ser feitas pelo Instagram (@studiofloe).

7. Namorados complementares da Teia

A Teia Macramê e Arte preparou quatro kits para a data. A coleção, chamada Namorados Complementares, tem caixas que custam de R$ 130,00 a R$ 195,00. Todas são compostas por uma dupla de velas artesanais de granilite com cera de soja e óleo essencial de alecrim. Nos kits mais completos, as velas podem ser acompanhadas de barras de chocolate artesanais, plantas com folhas em formato de coração e uma caixa de madeira. Mais informações pelo Instagram (@teiamacrame).

8. Quitutes da Santo Doce

A Santo Doce preparou diversos kits especiais para o Dia dos Namorados. Entre as opções, tem a caixa de brigadeiros, que custa R$ 55,00, para quem deseja pedir em namoro a pessoa amada. No catálogo da data, tem opções de corações de chocolate recheados, barras artesanais e cinco sabores de brigadeiros. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99562-6735.

9. Cerâmica romântica da Lavanda

Para o Dia dos Namorados, a Lavanda, marca de cerâmicas artesanais de Porto Alegre, preparou a Tigela Cupido, que tem o formato de um coração. A tigela serve como par para o Copo Cupido, que tem o mesmo formato. As peças podem ser adquiridas no site (lavanda.co).

10. Caixa personalizada da Love Box

A Love Box preparou diversas caixas de Dia dos Namorados com itens personalizados. São quatro kits e há, ainda, a possibilidade de adicionar mais produtos personalizados, como foto ímã, porta retrato, camiseta e flores. Um dos kits é composto por um copo de vidro, cerveja artesanal, duas fotos com ímã, amendoim, chocolate e cartões especiais e custa R$ 139,00. Há caixas com espumante, vinho ou caneca. As encomendas são feitas pelo WhatsApp (51) 99663-4047.