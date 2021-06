Empreendedora aposta em delivery de café da manhã em Canoas

Assim como boa parte dos brasileiros apressados e atarefados, a empreendedora Pâmela da Costa, 34 anos, costumava não dar tanto valor ao café da manhã. No entanto, a negligência em relação à primeira refeição do dia fez com que Pâmela enfrentasse algumas questões de saúde, o que mudou o seu olhar para isso. Foi assim que ela criou, no fim de 2020, o Teria café? Da Manhã!, delivery que tem como objetivo priorizar a refeição considerada a mais importante do dia. A operação funciona em Canoas e atende toda a Região Metropolitana.

Antes de abrir o negócio, Pâmela transformava os petiscos que vendia à noite em sua primeira refeição do dia. A combinação acabou se tornando um problema. “Descobri que estava com pedras na vesícula e precisava mudar minha alimentação. Como até aquele momento, eu estava sempre cercada por comidas que não eram muito saudáveis, resolvi abrir a empresa para introduzir outros alimentos ao meu redor. E foi assim que eu criei o delivery de café da manhã no final do ano passado”, conta.

Antes de iniciar a operação, ela considerou uma série de fatores. Investigou quais itens acabavam sendo mais desprezados pelas pessoas no café da manhã, por sua perecibilidade, e estudou as melhores formas e alimentos que poderia oferecer na modalidade de delivery. Para incrementar a proposta, resolveu apostar em combos de café da manhã para serem oferecidos como presente. “As pessoas ainda não se acostumaram com a possibilidade de pedir café, uma torrada e um suco, por exemplo. Muitas não sabem que isso existe. Então, passamos a fazer também os combos de café na cama, que acabaram chamando bastante a atenção. Como não é possível ir até a casa dos outros durante a pandemia e nem é o ideal sair para comprar presente, vimos a oportunidade de oferecer uma alternativa”, explica.

Cada cliente pode montar o próprio combo, combinando os alimentos oferecidos no cardápio a outros elementos, como a bandeja de café ou xícara . São oferecidos sanduíches, torradas, frutas, sucos, cafés e outros alimentos. O preço varia de acordo com os produtos escolhidos, e as entregas são feitas das 6h às 10h para a região metropolitana. É possível retirar, nos mesmos horários, o pedido em Canoas, onde fica a Teria Café. As encomendas pode ser feitas pelo WhatsApp (51) 99191-5168.

Em datas especiais, Pâmela lança combos fechados, com produtos pré-estabelecidos, para poder montar uma linha de produção antecipada, já que alimentos perecíveis demandam que a montagem do combo aconteça imediatamente antes da entrega. Além disso, há uma quantidade de pedidos limitada à capacidade de produção, que nessas ocasiões é reforçada, somando mais colaboradores às duas pessoas que tradicionalmente compõem a equipe. “No Dias da Mães, acabamos recebendo mais encomendas do que éramos capazes de dar conta. Isso nos gerou alguns problemas operacionais, que não queremos repetir. Por isso, para o Dia dos Namorados, vamos aceitar somente um número fechado de pedidos", adianta.

Os combos fechados são também uma oportunidade de Pâmela colaborar com pequenos parceiros. “Em cada campanha, ajudo um amigo diferente que ofereça produtos que eu não faça, mas possa incluir no pacote. É uma forma de ajudar os outros empreendedores”, acredita.