Com novos proprietários, cafeteria inspirada em Harry Potter terá espaço para pub

Os fãs porto-alegrenses do universo bruxo podem comemorar, pois o espaço dedicado ao tema no bairro Cidade Baixa deve reabrir as portas em julho. Com novos proprietários e novo nome, o local comportará, além da cafeteria, um pub e ganhará uma ampliação, com área externa e 60 lugares.

O café Sala Precisa foi colocado à venda no início deste ano pelos sócios Chara Ney e Thiago Motta, que, em virtude de uma mudança de país, decidiram vender a operação. Com um público fiel desde que abriu as portas em 2019, o espaço foi adquirido por dois clientes da cafeteria, que pretendem manter a essência do negócio. "Ter uma cafeteria era algo que planejávamos. Somos um pouco geeks, gostamos muito da temática de super-heróis, do mundo bruxo. Éramos frequentadores do espaço, e um dia vimos que estava à venda. Resolvemos entrar em contato e acabamos fechando o negócio", conta Leonardo Severo, 37 anos, sócio da operação com Thales Lupo, 24 anos.

Antes, somente a sala do imóvel, que fica na rua Joaquim Nabuco, n° 197, era ocupada pelo negócio. Agora, o universo bruxo ocupará o segundo andar do espaço e também a área externa, passando a ter 60 lugares e a operar também como pub. O acesso para a nova parte da operação vai ser por uma passagem secreta em meio à estante de itens que remetem ao tema. O investimento foi de cerca de R$ 1 milhão.

Os ambientes serão desenvolvidos pela mesma equipe de arquitetos do projeto inicial a fim de manter as características do espaço. "Estamos trocando o nome, mas a essência é a mesma", garante Leonardo, que dá alguns spoilers das referências que os fãs encontrarão a partir de julho no local. " Vai ter um local dedicado a uma personagem que a gente ama odiar, um espaço como se fosse para reuniões e ainda vai ter uma espécie de plateia para assistirmos ao esporte preferido do mundo bruxo ", revela o sócio.

Com nome ainda em processo de registro de marca, Leonardo prefere não revelar, mas adianta para a clientela que "o caldeirão está fervendo com essa novidade", fazendo alusão à nova marca do espaço. Para comportar a operação de cafeteria e pub, a cozinha será ampliada. No cardápio, no entanto, seguirá a ceva amanteigada, garante o sócio. A ideia de ter diversos espaços no endereço é proporcionar uma experiência mais imersiva para o cliente. "Como estamos passando por momentos muito delicados, gostaríamos de oferecer um lugar onde as pessoas fossem transportadas para um lugar bom", afirma Leonardo.

As obras devem iniciar em junho, e os sócios se preparam para abrir as portas na metade de julho. Leonardo conta que a ansiedade não é só por iniciar a operação, mas por voltar a frequentar o local como fã do universo bruxo. "Pelo projeto, vai ser algo fantástico, literalmente. Estou muito ansioso, porque é algo que eu gosto. Estou ansioso tanto como empresário como usuário. Quero muito frequentar o meu próprio local", diverte-se.