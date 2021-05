Advogado acredita que a pandemia acelerou processos e trouxe mais tecnologia ao ambiente jurídico

O advogado Carlos Barata, 35 anos, de Porto Alegre, teve seu nome muito divulgado em 2020 por ter representado a família de Beto Freitas, morto no Carrefour de forma violenta. À frente do escritório Barata Silva & Barata Silva, na avenida Ipiranga, ele acredita que a visibilidade é consequência de um trabalho com dedicação.

Para ele, a pandemia acelerou processos e trouxe mais tecnologia ao ambiente jurídico, mas considera que é preciso cuidado.

GeraçãoE - Como vê o terreno de inovações no ambiente jurídico?

Carlos Barata - Com receio. Vejo o uso da inteligência artificial ocupando espaço da advocacia contenciosa, substituindo profissionais por robôs . Acredito que, em pouco tempo, aqueles que atendiam apenas processos de massa perderam muito espaço para as inovações. Contudo, a advocacia customizada é eterna, sempre dependerá do operador do Direito para se efetivar no caso concreto, tendo o olhar humano importância ímpar no Direito.

GE - Quais as vantagens da transformação digital na área?

Carlos - O lado positivo é o processo eletrônico. Além de viabilizar o serviço de qualquer local que disponibilize internet, permite a redução dos espaços físicos dos escritórios, gerando uma redução drástica do custo operacional.

GE - Quais os planos para o futuro?

Carlos - Nos mantermos sempre em constante atualização, atentos a questões legais, LGPD, criptomoedas, compliance, etc. O intuito é estarmos prontos para as novas demandas que virão.

GE - Como é empreender no Direito aos 35 anos?

Carlos - É algo bem desafiador diante do atual cenário de insegurança jurídica que vivemos. Porém, é gratificante solucionar litígios, encontrar o desfecho para o anseio do cliente da forma mais objetiva e prática possível. Certamente, esse é um dos nossos maiores desafios, buscar a maior celeridade jurídica possível, através da entrega de resultados práticos que satisfaçam quem nos procura. Comecei com estágios em escritórios de amigos, mas sempre tive a certeza que em determinado momento seria a hora de empreender no ramo. Em 2015, diante de uma cisão do escritório do meu pai, resolvemos abrir o nosso e, desde lá, tivemos um ótimo crescimento.

GE - Que desafios o setor enfrentou na pandemia?

Carlos - Acredito que o maior desafio foi dar efetividade nas medidas urgentes, tendo em vista que durante muito tempo os fóruns funcionaram apenas em regime de urgência, retardando em muito os atos.