O Instituto Caldeira, hub que reúne iniciativas e parceiros ligados à nova economia, e a Semente Negócios, empresa de aprendizagem empreendedora, se uniram para promover o Conecta Caldeira. O programa vai conectar startups de todo o Brasil às 40 empresas fundadoras do Instituto Caldeira, para solucionar seus desafios de negócio. Até o dia 4 de junho, o instituto está selecionando startups da área de Recursos Humanos. Para mais informações, acesse: institutocaldeira.org.br/conecta-caldeira.

Entre os dias 9 e 10 de junho acontece a nova edição do TEDxSãoPaulo. Em parceria com a SoftwareONE, o evento conta com palestras sobre inovação e tecnologia. Nesta edição, os palestrantes falarão sobre lideranças que inspiram, Tech for Good, mulheres na tecnologia, futuro do trabalho, segurança da informação, entre outros assuntos. As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/3fKeZee.