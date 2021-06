Serviço oferece armazenamento de documentos para pequenas empresas

A partir de uma observação de mercado, a Corelog decidiu investir no Few Boxes: um serviço de armazenamento de documentos para pequenas e médias empresas, assim como profissionais liberais. "Percebemos que muitas pessoas estavam trabalhando em home office por conta da pandemia. Nas casas, os espaços são limitados, então o armazenamento de documentos estava ficando mais complicado. Pensamos no Few Boxes principalmente para esses pequenos empresários que trabalham de casa e não tem como guardar os documentos da empresa”, explica Andréia Tresoldi, CEO da Corelog, que tem sede no Distrito Industrial de Cachoeirinha e atende todo País e Mercosul.

O primeiro contato da executiva com armazenagem de documentos foi em 2007 no Centro Logístico Eichenberg & Transeich. Naquela época, Eduardo Eichenberg, atual acionista da empresa, procurou no mercado um serviço de armazenagem de documentos e não encontrou muitas alternativas. Diante disso, desenvolveu seu próprio produto, buscando tecnologia para a implementação do mesmo, transformando-o em mais um serviço da companhia. No ano passado, a Corelog percebeu que existia um novo público que não estava sendo atendido por este produto. “Com foco na economia compartilhada, e tendo este produto há anos sendo trabalhado em um formato para grandes empresas, fizemos uma nova formatação e criamos o Few Boxes.”

A ideia de Andréia é popularizar o serviço de armazenamentos, deixando o Few Boxes com valores mais acessíveis dos que são encontrados atualmente no mercado pelo mesmo serviço. “A intenção é personalizar para um novo padrão de cliente que precisa dessa agilidade de acesso aos seus documentos, a preço reduzido. Para tornar os valores acessíveis, mantemos o foco no sistema de economia compartilhada, que visa a divisão de grandes despesas operacionais, entre um grupo maior de clientes”, revela. Atualmente, a empresa está atuando junto a hospitais, indústrias, comércio e setor financeiro.