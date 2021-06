Professora cria mentoria para famílias auxiliarem alunos nos estudos

As aulas extras sempre fizeram parte da rotina pós-expediente escolar da professora Angela Denise Eich, 46 anos, mestre em Física. A pandemia do coronavírus, no entanto, trouxe uma mudança nas necessidades dos alunos e, principalmente, dos responsáveis.

"Nas últimas duas décadas, percebia que a procura por aulas de reforço, muitas vezes, dava-se no segundo semestre, pois batia o desespero perante a aprovação ou não. Com a pandemia, a procura pelas aulas já vem acontecendo no primeiro semestre e, com ela, veio uma nova modalidade de ofertar meu trabalho: mentoria às famílias", relata Angela.

Segundo a professora, o serviço foi criado pois "nem todos estão dando conta do home office e do suporte aos filhos nos estudos" . A mentoria funciona da seguinte maneira: a família a contrata para auxiliar nas atividades escolares e na organização da rotina.

"Muitos pais encontram dificuldades em ajustar o ritmo e ter a didática necessária para explicar o conteúdo. Sendo assim, a mentoria envolve suporte às famílias quanto a temas, trabalhos e tarefas escolares, bem como aulas de reforço e revisão de conteúdo", detalha a profissional. Angela ministra aulas de Física e Matemática de maneira virtual ou presencial. Atualmente, ela mora na cidade de Tuparendi, portanto a segunda opção é para quem também vive na região.

Os encontros, agendados pelo WhatsApp (51) 99994-9608, são de 60 minutos e o aluno recebe o resumo do conteúdo, listagem de exercícios com gabarito e suporte. O valor da hora individual é de R$ 110,00, enquanto o pacote com quatro aulas totaliza R$ 400,00.

Com a reabertura das escolas, Angela acredita que a demanda de trabalho aumentará. "Pais e alunos perceberão a carência cognitiva e falhas no processo de ensino-aprendizagem que podem ter ocorrido durante o ensino remoto", justifica.