Arte valorizada através do empreendedorismo

Fomentar a arte local também através do empreendedorismo. Essa é a missão da empresária Fernanda Zagury, 37 anos, que trouxe de volta a Porto Alegre a Urban Arts, primeira rede de franquias de arte do Brasil. Criada por André Diniz em 2012, já tinha tido passagem na capital gaúcha entre 2013 e 2017. A nova instalação fica na esquina das ruas Coronel Bordini e Eudoro Berlink, um dos principais circuitos do design e do décor da cidade. A loja apresenta um acervo de 170 mil obras autorais - entre posters, filetes, quadros em papel fotográfico, canvas e metacrilato, lambe lambe, almofadas e molduras - de mais de 6 mil artistas independentes do Brasil e do mundo. Fernanda identificou nos gaúchos uma valorização às diversas expressões culturais, e acredita que a galeria será um presente para a cidade.

GeraçãoE - A Urban Arts é uma franquia com mais de 30 galerias em todo o Brasil. O que diferencia uma franquia de uma galeria única? Há troca de artistas entre as galerias?

Fernanda Zagury - Somos diferentes pois com nosso sistema de franquias conseguimos chegar a cada canto do País com galerias e com artes especiais, selecionadas para cada público. Nosso sistema de franquias possibilita encontrar artes produzidas por artistas de qualquer lugar. A ideia de franquias vai ao encontro da proposta da empresa, no momento onde pode-se fomentar ainda mais o acesso e disseminação da arte. Hoje, já estamos em todas as regiões do País com 30 unidades e em cada canto por meio do nosso e-commerce. Nosso acervo é único para todas as galerias e site, e conta com mais de 6 mil artistas autorais e 170 mil obras com tiragem limitada.

GE - O que trouxe a galeria de volta à capital gaúcha?

Fernanda - Porto Alegre sempre foi um mercado muito importante para a Urban Arts. Nunca deixamos de estar presente na cidade, continuamos atendendo o mercado gaúcho de maneira bastante expressiva pelo site. Agora, com este novo espaço em Porto Alegre, temos certeza que a relação Rio Grande do Sul - Urban Arts, que já era boa, será ainda melhor. Vamos aproveitar o espaço para valorizar ainda mais o artista local e fomentar essa participação em nosso acervo.

GE - Um dos objetivos da galeria é valorizar a cultura gaúcha. Como expor na Urban Arts pode ser benéfico para o artista?

Fernanda - Vemos como um benefício, no momento em que muitos artistas gaúchos podem expor suas obras não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. Considerando o alcance das franquias e e-commerce, o fato de termos uma galeria em Porto Alegre também incentiva os artistas locais a criarem mais material para poder expor no local. Além disso, as obras expostas nas galerias passam por uma curadoria especial que leva em conta o público local e suas características.

GE - Como a arte e o empreendedorismo podem andar juntos?

Fernanda - O momento mostra que o empreendedorismo é uma ferramenta essencial para que seja possível espalhar arte em todos os lugares e para todos os públicos. Por isso, ter um espaço que valorize o artista e permita que ele possa colocar as obras à venda facilita que ele siga criando e trabalhando com o que gosta.

GE - Qual a maior lição de empreendedorismo da Urban Arts?

Fernanda - A maior lição é quando observamos uma empresa saudável, que segue crescendo e gerando emprego para tantas pessoas, que antes não tinham oportunidades e hoje podem viver do que amam e sabem fazer, a arte.

GE - Como o setor está passando pela pandemia?

Fernanda - Desde o início da pandemia no ano passado, a Urban Arts desenvolveu ainda mais uma ferramenta que já era muito importante na empresa, para a venda remota que era bem feita, o ArtLab. O ArtLab é uma ferramenta desenvolvida internamente pela Urban Arts que tem como objetivo auxiliar nossos consultores e arquitetos parceiros nos orçamentos de projetos. Uma opção fácil, prática e realista para que o orçamento seja enviado nas medidas corretas do ambiente e com os acabamentos especificados. A plataforma conta com vários modelos de ambientação para salas de estar, jantar, quartos e escritórios, tudo para que o projeto seja ainda assertivo e fiel ao desejo do cliente. Além de todo o fortalecimento que já vinha acontecendo do conteúdo gerado pela marca, como o Instagram e o blog, aproximaram ainda mais a empresa com o público. Com isso, abriu-se mais um canal de comunicação com o consumidor, seja o que prefere visitar a galeria física ou o que prefere um atendimento direcionado e personalizado via WhatsApp, que passou a ser feito diretamente com um de nossos consultores especializados da unidade mais próxima do consumidor.