Com a intenção de estimular a acessibilidade e inclusão social, a Kultivi, plataforma de ensino online, lançou um curso completo de libras. Voltado a surdos e ouvintes, o curso conta com um conteúdo exclusivo desenvolvido pela Kultivi em parceria com especialistas na linguagem. Completamente online e gratuito, o curso é ministrado pela professora Isabela Jordão, surda oralizada e especialista em ensino de libras e inglês, e conta com 60 aulas disponíveis em vídeo que são postadas no site da Kultivi, às terças e quintas. Mais informações em www.kultivi.com.br.

