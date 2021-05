Vacinados, respeitem os que não estão

Assine o Jornal do Comércio e

Agora que parte da população está vacinada contra a Covid-19, uma cena tem sido registrada. Atendentes de estabelecimentos comerciais, por vezes, recebem a clientela sem máscara. Temos que lembrar que ainda não sabemos o quanto os vacinados continuam transmitindo o vírus, portanto, usar a máscara ainda é um ato de empatia e respeito.

Chegam notícias de que alguns locais do mundo já estão abrindo mão dos acessórios. Mas, normalmente, a liberação vale para ambientes abertos. Nos Estados Unidos, com índices de vacinação bem maiores que os do Brasil, algumas cidades permitem a circulação dentro de shopping centers sem máscara, enquanto o uso continua obrigatório dentro das lojas.

A maioria do público segue desprotegida. E a postura dos empreendedores, como parte viva da comunidade, é mostrar preocupação pelo todo. As marcas têm um papel social importante na conscientização do povo. Não corra o risco de perder sua clientela na ansiedade de tirar a máscara. Se você ou seus funcionários estão protegidos, lembre-se que há muita gente enfrentando a doença. Por enquanto, sigamos tapando o nariz e a boca enquanto estivermos em público. #saúde