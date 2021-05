Casal lança delivery de casquinhas de siri em Porto Alegre

O publicitário paulista Maurício Bruno, 47 anos, e a Relações Públicas gaúcha Karin Borba, 53, tiveram a ideia para o seu novo negócio, em Porto Alegre, a partir da paixão por um item que sempre traziam de Santa Catarina. As casquinhas de siri produzidas na cidade de Passo de Torres, agora, são vendidas por eles através da marca que criaram, a Sirilando.

Como eram fãs da iguaria, resolveram oferecer no grupo do condomínio onde moram, de 400 apartamentos, no fim de 2020. O interesse foi tanto que as 20 embalagens que havia no freezer esgotaram em dois dias.

“Foi algo bem despretensioso, como a maioria dos negócios que dão certo. Nada programado”, diverte-se Bruno, que mora há cinco anos no Rio Grande do Sul e não encontrava "boas casquinhas" na Capital. “Venho com esse olhar de fora, de São Paulo, onde temos uma grande variedade de ofertas. O Sul tem uma culinária sensacional, muito raiz, mas sinto falta, como um cosmopolita, de diversificar.”