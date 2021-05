Grupo de empreendedoras da Restinga organiza feira para retomar o orgulho do bairro

"Estamos descentralizando o Brique da Redenção", afirma Roberta Capitão, presidente da Associação Empreendedoras Restinga , sobre a Multifeira Empreendedoras Restinga, que terá sua primeira edição no dia 30 de maio. O objetivo do projeto é levar todos os domingos para a avenida Macedônia, uma das principais do bairro da Zona Sul de Porto Alegre, os artesãos e artistas da região. "A ideia foi resgatar a Feira da Macedônia, de hortifrúti, que era bem tradicional aqui na Restinga. Como é uma rua muito ampla, muito movimentada, pensamos em reativar para expor as artesãs que, principalmente nesse tempo de pandemia, estão como a maioria dos brasileiros: em crise, não conseguindo vender seus produtos", explica.

Além das dificuldades trazidas pela pandemia, Roberta observava que os moradores do bairro costumavam, aos domingos, passear e consumir o trabalho dos artistas que compõe o tradicional Brique da Redenção. Assim, a associação construiu o projeto de uma feira fixa aos domingos que pode reunir até 60 expositores. "O Brique da Redenção é uma referência do município. Acreditamos que a única coisa que a gente não consegue mudar na Restinga é a geografia. A Restinga vai sempre ser longe do centro. E muitas pessoas da Zona Sul se deslocavam daqui para o centro porque, aqui no bairro, não tem esse lazer. Essa proposta de descentralização é para que, justamente, as pessoas conheçam os artesãos daqui ", pontua Roberta.

A Multifeira não será restrita às associadas do grupo. Outros expositores, inclusive de outros bairros, podem participar. O custo, por domingo, para expor é de R$ 70,00 para público geral e de R$ 30,00 para associadas. "Queremos que os expositores sejam fixos, para que o público saiba o que vai encontrar todos os domingos, mas não tem a necessidade", explica Roberta.

Apesar da capacidade para 60 expositores, a primeira edição, até o momento, deve iniciar com 20 barracas ocupadas. Isso porque Roberta relata que o grupo não conseguiu captar investimento de grande empresas para o projeto, o que limitou a compra do material necessário para realizar a feira. "Pedimos patrocínio para grandes empresas, porque precisávamos comprar as barracas dos expositores e, infelizmente, ninguém nos apoiou. No projeto, estão previstas 60 barracas, mas não conseguimos com nossos recursos próprios chegar nesse número", lamenta Roberta. O custo de cada barraca é de R$ 700,00. Com os recursos da associação, o grupo conseguiu comprar 15 unidades e uma ferragem do bairro doou mais cinco, totalizando os 20 espaços para expositores.

Na entrada da Multifeira, um letreiro I love Restinga recepcionará os visitantes, com o objetivo de retomar o orgulho dos moradores pelo bairro. "Queremos resgatar o orgulho e o amor para as novas gerações. Assim como tem I love POA, I love Parcão, nós queremos resgatar isso pelo nosso bairro", afirma Roberta.

Quem desejar apoiar o projeto, pode entrar em contato com a Associação Empreendedoras Restinga por meio do WhastApp (51) 99105-6732.