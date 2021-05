Academia quer inovar o ecossistema jurídico

Funciona em Porto Alegre, desde 2019, um espaço para discussão de novas ideias para a área do Direito. Como o setor é bastante tradicional, alguns profissionais veem a necessidade de agregar tecnologia e elementos presentes em outros mercados ao dia a dia do segmento. Pensando nisso, a advogada e professora universitária Luciana Aranalde lançou a Lawtech Academy, que teve de se adaptar devido à pandemia. Trata-se, agora, de uma plataforma para o desenvolvimento de um novo ecossistema jurídico. Veja, na entrevista, mais detalhes sobre a iniciativa.

GeraçãoE - O que é a Lawtech Academy?

Luciana Aranalde - A Lawtech Academy surge com o objetivo de ser um instituto de educação, um centro de debates e compartilhamento de conhecimento com foco na inovação e tecnologia aplicada ao Direito. Com o advento da pandemia e suas consequências, a Lawtech está passando por uma grande reestruturação para continuarmos o enfrentamento de temas e problemas do mundo do Direito pós revolução digital. O nosso principal objetivo é enfrentar de forma simples, com uma linguagem acessível, mas sem perder a necessária profundidade científica, temas até então pouco explorados pelo grande público e que agora tomaram conta dos debates jurídicos. Por exemplo: jurimetria, engenharia jurídica, novas formas de resolução de conflitos, algoritmos e processo judicial, audiências virtuais, compliance e investigações internas, dentre vários outros temas.

GE - Quando foi aberta e por quem?

Luciana - Começamos em setembro de 2019, com um espaço físico destinado a cursos presenciais e ministramos cursos em parceria com outras startups educacionais ligadas ao Direito, tais como Looplex, Privacy Academy e Lex Design. Foi fundada por mim, Luciana Aranalde, e Leonardo Stocker. Atualmente, após a reestruturação jurídica e societária (seremos uma plataforma educacional), conta com três sócios: eu - que sou advogada e professora universitária -, Marcel Marques - juiz do trabalho do TRT15 -, e João Paulo Lefundes - procurador legislativo e advogado.

GE - Por que foi criada?

Luciana - Porque eu sempre tive necessidade de encontrar um ambiente para discutir temas modernos, atuais e complexos sem a ritualística da academia. O Direito evolui, o debate evolui, o aluno evolui, a linguagem evolui e os ambientes de discussão precisam também evoluir. Pensamos na necessidade de um novo olhar sobre o Direito, de uma nova forma de atuação, da necessidade de qualificar e dar profundidade ao debate jurídico sem a liturgia tradicional. Sorte a minha que encontrei pessoas com a mesma inquietação para compartilharem desse projeto.

GE - Que cursos oferece?

Luciana - A pandemia nos obrigou a mudar completamente o foco, dos cursos presenciais para o ambiente virtualizado. Esse processo de transição é complexo por si mesmo, e mais ainda para os temas que trazemos à discussão. A partir de agosto de 2021, a Lawtech (alerta de spoiler: lançaremos nova marca e novo nome) será uma plataforma, criando pontes para o desenvolvimento de um novo ecossistema jurídico, aliando prática, teoria e conteúdo inovador através dos melhores profissionais, os mais renomados, com o firme propósito de qualificação do conhecimento e atuação jurídica. Atualmente, estamos disponibilizando conteúdos com temas inovadores e atuais por meio de três produtos: Compliance Talks, Labor Talks e 5 Minutos de Processo, todos com profissionais de altíssimo padrão e reconhecidos em suas áreas de atuação. Esse conteúdo está ainda disponível de forma gratuita em nossa página do YouTube e no Instagram @lawtech.academy. A partir de agosto, e com a estruturação da nova plataforma, lançaremos cursos in company, treinamentos, palestras, capacitações, todos voltados para temas inovadores no Direito.

GE - Como é o ambiente de inovação e empreendedorismo no Direito?

Luciana - O Direito, até mesmo pelo seu desenvolvimento histórico, é muito afetado pela ritualística tradicional. Por exemplo, ainda na atualidade, é comum encontrarmos expressões em latim nas manifestações técnicas e decisões de tribunais ou petições com excessivas laudas, sem qualquer recurso visual. Essas circunstâncias nos mostram como é difícil inovar em um ambiente tão ortodoxo. E o que a Lawtech procura fazer é justamente mostrar a plena compatibilidade entre a ciência jurídica - mais tradicional - e as novas relações sociais, amplamente afetadas pela revolução tecnológica. A evolução social, as novas formas de comunicação, de ensino, tudo isso reflete no Direito que, por definição, é uma ciência social e humana. Quebrar antigos paradigmas e investir nessa área é altamente arriscado, seja pela desconfiança do próprio mercado, seja pelo perfil do consumidor do produto que estamos disponibilizando. Porém, acreditamos fortemente no nosso propósito de aprimoramento dos operadores do Direito, pois qualificar o operador - através de inovadoras ferramentas - é melhorar a própria entrega da jurisdição.