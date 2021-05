Novo restaurante focado em tacos abre em Porto Alegre

Amigos de longa data, Caue Jadovski e Leonardo Lopes sempre tiveram o sonho de abrir um negócio. A dupla trabalhava junta em Londres e tinha o costume de se encontrar às terças-feiras para comer tacos, pois o Taco Tuesday, “terça de tacos'', é uma tradição bem comum por lá. “Juntamos nossa vontade de empreender com uma comida que já gostamos bastante. Percebemos que uma taqueria seria uma ótima opção de negócio, visto que é um mercado pouco explorado em Porto Alegre. Nosso amigo Cássio, que é cozinheiro, entrou nessa empreitada com a gente”, relata Caue.

Diferente dos tacos tradicionais mexicanos, a Paparico Taqueria quer trabalhar com ingredientes locais e sazonais, assim o restaurante tem um menu em constante atualização. “ É muito comum o taco com carne de porco, mas vamos oferecer outras opções com proteína animal e também tacos veganos e vegetarianos . Nosso chef é bem criativo, por isso optamos por não seguir algo mais tradicional”, conta Caue. O trio ainda quer incrementar o cardápio com quesadillas, nafts (uma espécie de Doritos) e uma sobremesa, dependendo da aceitação do público com o restaurante.

Entre as opções do cardápio, a Paparico tem os sabores de Taco de Cogumelo (shimeji puxado na manteiga de coco, abacate, pico de galo, picles de pepino e gergelim tostado), Taco de Vaca (agulha e ossobuco cozidos na pressão, ovinho de codorna frito, salsa macha, aguacate, alface crespa e creme azedo), Taco de Pururca (barriga de porco descansada no sal e assada lentamente por quatro horas até “pururucar”). O taco é servido com abacaxi caramelizado, um pouquinho de um molho agridoce picante e defumado, cebola roxa, couve crocante, pasta de feijão e creme azedo. Na modalidade Pix&Pegue, um taco é R$ 11,95, dois tacos é R$ 22,95, e três tacos fica R$ 31,95.