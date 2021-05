Padaria brasileira em Londres apostou no delivery para se manter na pandemia

A vontade de empreender sempre esteve presente para Claudia de Diego. Ela, junto com as sócias, Carolina de Diego, sua irmã, e Sabrina da Mata, uma amiga em comum das duas, administra a Padoca Bakery, uma padaria brasileira sediada em Londres. “Eu moro aqui desde 2006, a Carol desde 2007, e a Sabrina chegou em 2010. Nós trabalhávamos na mesma empresa, mas em setores diferentes, no entanto a formiguinha do empreendedorismo já estava com a gente. Depois de uma viagem para o Japão da Carol e da Sabrina, elas voltaram com uma ideia de negócio e me convidaram para fazer parte do projeto”, relembra Claudia.

O planejamento da padaria começou em julho de 2019, e de acordo com Claudia, o plano era abrir em novembro ou dezembro do mesmo ano, porém as regras em Londres para alugar um espaço são diferentes do Brasil, o que torna o processo na capital da Inglaterra mais burocrático. "Nós tínhamos o molde de negociação no Brasil. Lá a pessoa escolhe um local para alugar, trata direto com o proprietário do imovel e a transação está feita. Aqui, os trâmites são feitos por advogados das duas partes interessadas. Nós tivemos sorte com o nosso negócio pois os trâmites ocorreram em três meses, mas já soube de conhecidos que já levaram um ano para acertar”. Outro diferencial da cidade é que lá os acordos firmados duram 10 anos.

As empreendedoras pegaram a chave em março, quando começou a pandemia, então a abertura oficial da Padoca Bakery veio depois do primeiro Lockdown em Londres, em Junho de 2020. “Algumas restrições caíram, o que chamamos de “lifting” aqui. Quando abrimos, tivemos uma surpresa positiva. Acabou superando nossas expectativas com o negócio em mais ou menos 30%. Aí veio o segundo lockdown, que diferente do primeiro, não podíamos receber clientes na loja. Nos adaptamos, diminuímos o cardápio e apostamos no e-commerce. Nossas vendas nos mantiveram até o terceiro lockdown, onde novamente nos adaptamos, mudamos nosso menu, mas principalmente escutamos nossos clientes”, conta Claudia. Uma das opções criadas pelo trio era o kit de aniversário para 6 pessoas, número máximo permitido pelas restrições do coronavírus.

Agora, Claudia, Carolina e Sabrina se preparam para abrir novamente as portas ao público . Com o avanço da vacina no Reino Unido, e o número de casos e mortes diminuindo, o governo britânico está fazendo uma abertura gradual, e bares, pubs e padarias, como a Padoca, estão programados para abrir em maio.

Para Claudia, uma das coisas mais importantes foi escutar sua clientela e observar bastante antes de dar algum passo. “É preciso se reinventar, perceber o que se pode fazer no momento e o que o governo me deixa fazer, então a partir dali traçar novos caminhos se necessário. Não precisamos ter medo, e sim partir pra cima”, sintetiza.