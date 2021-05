Formação gratuita em costura de bonecas recebe inscrições

Foram abertas as inscrições para o projeto Panô de Histórias, iniciativa que oferecerá oficinas gratuitas de costura de bonecas de pano para 100 mulheres de cinco bairros de Alvorada. As aulas serão ministradas por costureiras preparadas pela pedagoga e produtora cultural Tainã Rosa e vão ocorrer, simultaneamente, nos bairros Americana, Stella Maris, Bela Vista, Formoza e Tijuca . Seguindo protocolos de prevenção da Covid-19, em cada bairro haverá 20 alunas, divididas em dois grupos, com encontros presenciais em 26 de maio, 2, 9 e 16 de junho, sempre das 18h às 21h.

Mulheres a partir de 18 anos podem se inscrever normalmente. De 16 a 17 anos, com autorização escrita dos pais, e de 8 a 15 anos, com a presença de algum responsável no momento da atividade. As inscrições para o projeto podem ser feitas através do formulário: https://forms.gle/9aPXry5qis1qn32h6

A iniciativa visa possibilitar a geração de renda, desenvolver habilidades manuais por meio da prática artesã, promover a cultura imaterial do município e difundir a ancestralidade do povo negro. Nas formações, as alunas vão receber kits de costura próprios e aprender a criar dois bonecos inspirados em griôs — os contadores de histórias — locais.

Os moldes das bonecas de pano, desenvolvidos por Tainã e que inspiraram a formação, foram premiados pela Fundação Cultural Palmares com o prêmio Arte do Quilombo, em 2020. E o Panô de Histórias é um projeto contemplado por edital da Fundação Marcopolo com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc (nº 14.017/2020).