Amigos criam laboratório culinário de fermentação natural na Zona Norte

Quatro amigos, que trabalhavam em áreas diferentes e tinham um hobby em comum - usar fermentação natural para fazer pães e pizzas em jantares e happy hours - lançaram a Yalla (@yalla.labculinario). A novidade foi aberta no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, e funciona como um laboratório culinário especializado na produção de pães e outras experiências culinárias.

“No Dia dos Pais do ano passado, fizemos nossa primeira produção oficial. Montamos um kit para a data e divulgamos no Instagram, que era uma página seguida apenas por amigos e parentes. Acabou sendo um sucesso e, em dois dias, a nossa capacidade de produção foi atingida”, conta Luciana Saraiva, 37 anos, que divide a condução do negócio com Diego Alves, 32, Laura Sica, 37, e Natália Ribeiro, 31.

Eles abriram a primeira loja física da Yalla há um mês, na avenida Túlio de Rose, n° 580. O nome veio de uma expressão árabe, influência de dois dos sócios que moravam no Oriente Médio antes da empreitada . E é também o apelido carinhoso dado ao processo de fermentação natural utilizado em 100% da produção.

No entanto, o conceito por trás da Yalla vai além disso. “Quando começamos a desenvolver as ideias, surgiram muitas. Testamos tudo que gostávamos. Por isso, somos um laboratório culinário, nossa ideia é justamente poder testar e estar sempre mudando o cardápio. Temos uma linha fixa, com pão clássico, de zaatar, multigrãos e as focaccias. Mas estamos sempre inovando, buscando levar experiências diferentes e inusitadas aos clientes. Agora, por exemplo, incluímos o cinnamon roll”, explica.