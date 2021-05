Persuasão no empreendedorismo vira tema de livro

Persuadir é influenciar. Em tempos de redes sociais e interações mediadas por telas, o conceito tem ganhado cada vez mais relevância. Pensando nisso, a especialista no assunto Maytê Carvalho lançou o livro Persuasão, que é vendido pela Amazon por R$ 39,90.

" Aquele que é capaz de persuadir é capaz de influenciar seu microcosmo, sua cidade e o ambiente político . O termo surgiu na Macedônia e líderes, como Alexandre O Grande, se especializaram na arte do bem falar com a finalidade do convencimento como ferramenta hegemônica. Aristóteles foi seu mentor. Para o líder, era preciso falar bem, pois aquele que fizesse os discursos mais persuasivos cativaria a audiência", diz Maytê.

A publicitária tem longa experiência no empreendedorismo. Já participou do programa O Aprendiz, do Shark Tank e, em 2017, foi selecionada para o maior evento de empreendedorismo do mundo, realizado na Índia, o Global Entrepreneurship Summit (GES). Atualmente, ela leciona na ESPM, na Casa do Saber e atua como diretora de estratégia de negócios da TBWA Chiat Day, uma das cinco maiores agências de publicidade dos Estados Unidos, que tem como clientes empresas como Apple e Disney.

"Após o programa O Aprendiz, em que a cada reunião o Roberto Justus enfatizava o quanto eu era persuasiva, o quanto a minha retórica era potente, percebi que agora que o Brasil inteiro sabia que era persuasiva, não tinha mais como fingir o contrário. E decidi assumir isso estudando retórica como arte e ciência."