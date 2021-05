Hamburgueria com temática geek abre filial em Canoas

Os fãs do mundo geek que habitam a Região Metropolitana de Porto Alegre ganharam uma nova opção de gastronomia e entretenimento. Isso porque a Bomba Burguer, hamburgueria temática de Sapucaia do Sul que foi tema de reportagem do GE em 2017 , abriu sua primeira filial. Desde fevereiro, a nova loja funciona na avenida Farroupilha, nº 4.001, em Canoas. “Sempre tivemos muitos clientes de fora de Sapucaia. Avaliamos outras cidades, mas o potencial de Canoas, no entorno do Park Shopping, foi o que nos atraiu. Além disso, é mais perto da Capital e podemos atender o público de lá mais facilmente”, explica Fabiane Carvalho, que divide a propriedade da hamburgueria com o marido, Fábio Bombardelli.

Segundo a proprietária, a ideia de expandir sempre esteve presente e se apoiava no processo de crescimento pelo qual passavam antes da pandemia. “Nos últimos anos, tivemos bastante retorno. Em 2019, por exemplo, aumentamos a cozinha. Esperávamos um aumento ainda maior no ano passado. Porém, a pandemia nos pegou de surpresa. Houve uma queda de 70% no faturamento. Foi só com a promessa da vacina e uma melhora do movimento no final do ano passado que resolvemos pôr em prática o plano de expandir”, conta Fabiane.

Ainda assim, a nova filial, que começou a ser desenhada mais de três meses antes da inauguração e foi pensada levando a pandemia em conta, sofreu com o agravamento da situação neste ano. O período recente, em que o modelo de distanciamento controlado do Estado classificou a região em bandeira preta por mais de um mês, permitia apenas a operação através de delivery. “ Procuramos um espaço tão amplo quanto o de Sapucaia, para garantir o afastamento e a segurança dos clientes . Investimos o valor do trabalho de uma vida toda e não contávamos com a piora da pandemia. Esses últimos dias foram de uma luta diária. Trabalhamos forte nas redes sociais e sempre temos novas receitas, o que ajuda muito nesse momento. Nossa equipe também é essencial e está fazendo um trabalho incrível”, revela.

A expectativa, no momento, é pela melhora do cenário, com a intensificação da vacinação e a retomada de eventos. Eles são importantes para o negócio que costumava promover festivais e encontros focados em atrações do mundo geek, com decorações e receitas voltadas para o tema. “Não pretendemos expandir mais por enquanto, mas sempre temos muitas ideias. Ainda há muitas decorações e surpresas no cardápio engatilhadas. Não vemos a hora de voltarmos a promover eventos, feiras e encontros de colecionadores e fãs da cultura geek”, diz.