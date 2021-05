No dia 26 de maio, acontece a Preparação para Pitch de impacto (Oficina - In_Book: Storytelling TED Talks), da Agência UFG de Inovação. O evento é baseado no livro TED Talks, de Chris Anderson, e a oficina tem como objetivo desenvolver competências e habilidades, como construção de narrativas, construção de elementos de suporte, uso de dados, estatística e pesquisa, entre outras. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: bit.ly/33rmHEF.

A eTecnologia promove, no dia 21 de maio, às 19h, o Minicurso Fundamentos da Análise de Negócio 3.0. Com duração de duas horas, o evento é gratuito e tem como objetivo apresentar e discutir a Análise de Negócio, práticas, técnicas e ferramentas para desenvolver soluções que entregam valor às marcas. Ao final do curso, os participantes recebem um certificado de conclusão digital. Os interessados podem se inscrever no link: bit.ly/3tccoyw.