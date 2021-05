10 opções de presentes para o Dia das Mães até R$ 50,00

A loja online especializada em brincos artesanais e personalizados tem um kit para a data que custa R$ 49,90. São quatro opções de cores diferentes: verde, salmão, pérola e rosa. Cada conjunto é composto por um par de brincos e uma cordinha multiuso, embalados em uma caixa com flores de marcela. A cordinha multiuso serve para segurar os óculos, máscara, crachá, ou pode virar colar, pulseira e gargantilha.

Com doces finos e artesanais, a caixa Brotar é uma opção de sobremesa para o domingo. A caixa, que custa R$ 30,00, possui três pães de mel recheados com ganache ou doce de leite, duas trufas violeta e um chá. Outra alternativa da loja é o combo Semente, que custa R$40,00, e é composto pelo Vaso Violetas (vaso de chocolate nobre recheado com pão de mel artesanal e doce de leite ou ganache de chocolate ao leite) e pelo Cachepot Floral (seis trufas de chocolate nobre recheadas com ganache de chocolate ao leite), onde é possível personalizar o doce com a letra inicial do nome da mãe.

Especializada em semijoias folheadas e banhadas a ouro 18k, a Peach tem opções de anéis, colares, pingentes, pulseiras e brincos de vários tamanhos e valores. O brinco Thailand sai por R$ 39,90 e o colar Summer Colors fica R$ 49,90. Para quem pretende gastar mais, a loja tem colares de R$ 129,90 e pulseiras por R$ 79,90.

Para mães que gostam de café, a Visco Presenteie, de Gravataí, tem opções de canecas para a data por R$ 42,90. As peças têm diversos modelos e podem agradar diferentes perfis de mães. Para quem estiver disposto a gastar uma quantia maior, a loja também tem um box de Dia das Mães, que custa R$ 58,70 e contém uma caneca, um "aconchego de caneca", um biscoito artesanal, um sachê de chá Twinings e um pacote de Ferrero Rocher.

O kit especial para o Dia das Mães da marca é uma lata com quatro brownies de gotas de chocolate belga ao leite que custa R$ 35,00. Há duas opções de rótulo para a lata: mãe ou mãe de pet. A outra opção da loja é uma caixa que custa R$ 60,00 e é composta por quatro brownies, mini buquê de flores secas, caneca de porcelana branca e foto no estilo Polaroid a escolher.

Com produtos artesanais e aromáticos, a V.elas está com uma ação especial para a data, oferecendo a possibilidade de personalizar o item com o nome da mãe e escolhendo o aroma. Os valores variam entre R$ 20,00 e R$ 38,00 para essa opção. Outro produto da loja é a vela Wangari, que custa R$ 40,00 e tem aroma de floresta verde.

A loja especializada em lingeries e roupas de praia feitas à mão possui opções de bodies, calcinhas, conjuntos, tops, entre outros. O top Joana custa R$ 50,00 e está disponível em diversas cores. Os conjuntos vão de R$ 65,00 a R$ 75,00. Uma opção mais barata são as calcinhas, que partem de R$ 20,00 até R$ 30,00.

Com artigos para decorar chimarrão, a loja de Sapucaia do Sul entrega também em outras cidades. As plaquinhas em homenagem às mães com o dizer 'A melhor mãe do mundo' saem por R$ 6,00. A cuia especial da data é vendida por R$ 65,00, e o kit completo com bomba e mateira sai por R$ 180,00.

A loja especializada em doces gourmet criou um kit para a data. O Box Recordações conta com um coração de chocolate lapidado recheado de 250g e três fotos com ímã e custa R$ 40,00. Há outros kits como o Box Primavera, que leva os mesmos itens mais um buquê de flores e sai R$ 55,00. O Box Celebração, que custa R$ 70,00, vem com os mesmos itens do anterior mais um miniespumante.

A Uma produz acessórios a partir de materiais reciclados. A loja tem brincos que partem de R$ 20,00, colares por R$ 45,00 e conjuntos a partir de R$ 60,00. Para o Dia das Mães, a loja está com frete grátis a partir de R$ 70,00.