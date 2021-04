Novidade na Padre Chagas mistura coworking gratuito e gastronomia

Assine o Jornal do Comércio e

completo ao conteúdo do GE.

Uma das mais tradicionais e badaladas ruas de Porto Alegre, a Padre Chagas, ganhou uma nova atração. Trata-se do Mosaico, restaurante que, em três ambientes, abriga sushi bar, living room com espaço para coworking gratuito e terraço gourmet. O primeiro andar, onde antigamente funcionava o Café do Porto, já está em operação desde dezembro. Segundo o CEO da Multi Empresas RS, Alfredo Luiz Pinto, responsável pelo empreendimento, os detalhes dos outros andares ainda estão em discussão.

Há, porém, a definição de que o segundo piso terá um ambiente híbrido. Batizado de living room, a ideia é dar ao local um tom aconchegante e intimista. E, aproveitando a onda de profissionais em trabalho remoto, haverá um espaço que poderá funcionar como coworking. “Com a realidade do home office instaurada, surgiu a necessidade de espaços compartilhados de trabalho. Assim, será possível, das 11h às 18h, através de reservas, usar as mesas como estações de trabalho . Além delas, teremos uma sala de vidro, ideal para reuniões estratégicas. Planejamos um ambiente integrado, onde, após o trabalho, é possível dar uma esticadinha para um happy hour”, explica Alfredo Luiz.

O terceiro andar, ainda em planejamento, apostará nas confraternizações ao ar livre, tendência na retomada de atividades pós-pandemia. A ideia da operação no terraço é ser uma extensão dos outros dois andares, mas com forte apelo aos ambientes próprios para happy hour. “O terceiro andar, embora ainda em elaboração, está muito inclinado a ser um terraço gourmet. É um projeto para o próximo verão. Serão três estruturas distintas, mas que se completarão em harmonia”, revela.

Sobretudo, Alfredo Luiz explica que o objetivo do Mosaico (@mosaicobierfood) é oferecer uma gastronomia democrática. “Nascemos e ainda estamos enfrentando, com muita resiliência, todas as medidas restritivas causadas pela pandemia. Buscamos, desde sempre, ser um espaço democrático e acolhedor, como a extensão da nossa casa. Uma excelente forma de entender é vir conhecer. Afinal, o Mosaico, não se define, se vive. É uma experiência”, ressalta.