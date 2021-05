O exemplo que vem de fora do Brasil

Esta edição traz um panorama de como a retomada dos negócios está ocorrendo ao redor do mundo. Nossa equipe conversou com brasileiros que empreendem em diversas partes do globo, como Austrália, Estados Unidos e Inglaterra. Todos os destinos estão passos à frente do Brasil, com uma cobertura vacinal maior que a nossa contra o coronavírus.

O objetivo desse conteúdo é promover quase que uma viagem ao futuro. Mostrar como um ambiente mais seguro, em termos sanitários, impacta os resultados das empresas e a vida de quem as administra.

Os leitores verão relatos da importância do apoio do governo neste período de retomada. Incentivos financeiros são dados tanto aos empreendedores quanto aos clientes, para que apoiem o comércio local.

As dificuldades provocadas pela Covid-19 são as mesmas, independentemente do ponto geográfico que o negócio esteja localizado. Mas, agora, na fase que o mundo vive, faz toda a diferença a maneira como os gestores públicos tomam as decisões.

Que esta reportagem ajude no processo e traga uma dose extra de esperança. #seguimos