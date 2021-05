Logística e usabilidade são primordiais no e-commerce

O atacadista gaúcho totalmente online Mr. Estoque completou seu primeiro ano de operação em março. Entre os resultados, a empresa destaca alguns números: 4 milhões de visualizações, 450 mil acessos ao site e taxa de conversão de 18%. O faturamento, segundo a empresa, foi 110% acima do previsto.

Eduardo Bento, gerente de e-commerce da UnidaSul e gestor do Mr. Estoque, enxerga algumas mudanças no comportamento do consumidor no e-commerce provocadas pela pandemia. "Agora, ele vem utilizando como primeiro meio de contato, seja para pesquisa ou para compra", percebe.

A plataforma foi o pontapé inicial da UnidaSul de venda nos canais digitais. Hoje, a holding está também no iFood, com as bandeiras Supper Rissul e Macromix Atacado, atendendo oito cidades. E, recentemente, lançou a loja online do Macromix Atacado, em Xangri-Lá - operação que deve ser ampliada. Para Eduardo, a presença nos canais representa uma evolução no comportamento de consumo, que inclusive foi acelerada pela pandemia, ainda em 2020. "Procuramos evoluir para levar todos os nossos serviços onde o cliente estiver, independentemente da forma. Esta demanda por opções de venda online vem crescendo e estamos acompanhando este processo de evolução", afirma o gestor.

A marca oferece itens de mercearia, limpeza, higiene, perfumaria, congelados e resfriados - todos estocados no Centro de Distribuição da UnidaSul em Esteio. O foco, por ser atacado, é a venda para outras empresas, fator que exige esforços peculiares para se tornar atrativo. Esse e outros temas, como a importância de uma logística bem desenvolvida e usabilidade, são abordados por ele na entrevista.

GeraçãoE - Qual o público-alvo do Mr. Estoque?

Eduardo Bento - O e-commerce é uma excelente alternativa para os mais variados tipos de negócios, como mercados, mini-mercados, lojas, condomínios, escritórios, clínicas, salões, escolas, entre outros. Isto é possível pela nossa destacada variedade de mix de produtos, que chega a 6 mil itens, e pela rapidez na entrega, que varia entre 24h e 48h. Apesar do foco na negociação B2B (entre empresas), como mercados, farmácias, escritórios, restaurantes, o Mr. Estoque consegue também atender pessoas físicas, com embalagens e quantidades de atacado. Ele já nasceu 100% online, em março do ano passado.

GE - Que lições ficam ao completar um ano de operação como o primeiro atacadista online?

Eduardo - Ainda temos muito a fazer, estamos reformulando o layout da nossa loja virtual e em breve a experiência de compra será muito mais rápida. Após um ano de operação, podemos dizer que estamos no caminho certo, que é focado no cliente como centro da estratégia. Quais são os hábitos deste cliente? Quais são as suas necessidades? Como ele costuma interagir? O que ele precisa para ser melhor atendido? O segmento B2B precisa atender o cliente por completo, assim como no mercado B2C.

GE - Quais os desafios desse mercado?

Eduardo - O primeiro desafio é logístico. Tendo este DNA na operação, 80% dos problemas vão estar bem direcionados. E a nossa logística é fantástica. A segunda é a usabilidade, pois muitas vezes enxergamos os e-commerces B2B "quadradões", com uma usabilidade megapadronizada, sem muita cor e sem graça. Esta não é a maneira que enxergamos o nosso segmento. Então, o desafio é ter um layout bacana, mais parecido possível com as lojas B2C, porém oferecendo um serviço premium focado em vendas para empresas.

GE - Mudou o comportamento de consumo na pandemia?

Eduardo - Sim, antes o cliente usava o e-commerce como última etapa do seu fluxo de interação e agora vem utilizando como primeiro meio de contato, seja para pesquisa ou para compra. Esta lógica serve para consumidores finais e empresas.

GE - Em quais cidades está presente?

Eduardo - Estamos presentes em 95% das cidades do Rio Grande do Sul. As nossas entregas são expressas: comprou hoje, recebe em até 24 horas, caso seu negócio esteja localizado em um raio de até 200km da Capital, ou 48 horas, se estiver mais afastado. A logística é um ponto fundamental da nossa operação, estamos prontos para atender a todo tipo de negócio, seja pequeno, médio ou grande porte.